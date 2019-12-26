Тарифы ЖКХ вырастут в России в 2020 году

Плата за коммунальные услуги в России с 1 июля 2020 года вырастет в среднем на 4%, сообщают "Известия". В ФАС уточнили, что в дальнейшем индексация будет проводиться раз в год.
Повышение тарифов происходит ежегодно и связано с инфляцией. Кабмин устанавливает порог, который регионы не могут превысить. В 2020 году он составит 4%.
В 2019 году цены на ЖКУ индексировались два раза, каждый раз по 2%. Больше такая практика применяться не будет.
При этом для каждого субъекта РФ индекс будет свой. Это связано с тем, что у каждого региона свои нужды, например в ремонте коммунальной инфраструктуры.
Комментарии
Вот удивили. Будто что-нибудь другое с тарифам могло произойти.
Судя по статье , повышение тарифов отпущено на местные администрации, а значит наши депутаты не постесняются обобрать нас в очередной раз по максимуму, ибо ничего больше не умеют. А закона обязывающего часть прибыли вкладывать в обновление средства производства до сих пор нет.
Все не нажрутся, а вилы то уже близко.
Нам почему - то за декабрь уже начислили за отопление больше на 770 руб. Всему дому. Пенсию повысят в январе на 700 руб(мне лично), так о какой прибавке идет речь?
26.12.2019 10:32
Гость
"... так о какой прибавке идет речь?"
Раньше это называлось - индексация (защиты от инфляции) пенсии. А теперь "заботливо" - повышение пенсий! Хотя и по факту это одно и тоже и в тех же объемах. Но как звучит!
Твари....,
Интересно в этом году оставят возможность комментирования под новогодним выступлением президента?
"Судя по статье , повышение тарифов отпущено на местные администрации, а значит наши депутаты не постесняются обобрать нас в очередной раз по максимуму, ибо ничего больше не умеют."
- Твои познания в формировании тарифов потрясают.
"А закона обязывающего часть прибыли вкладывать в обновление средства производства до сих пор нет."
М-да, тоже, что и выше, ты ни хрена не знаешь.
Кстати, тарифы на ТКО для населения будут снижены в 5 зонах края из 7 с 01.01.2020 по сравнению с дек. 2019г.
Раньше это называлось - индексация (защиты от инфляции) пенсии. А теперь "заботливо" - повышение пенсий! Хотя и по факту это одно и тоже и в тех же объемах. Но как звучит!
и этому есть объяснение - пенсионная реформа повысившая возрат выхода на пенсию на 5 лет...
12.12
М-да, тоже, что и выше, ты ни хрена не знаешь.
я смотрю ты много знаешь, но видимо в платежный документы совсем не смотришь.
я вижу факты, а они говорят о росте всего, налогов, тарифов, цен в магазинах.