Тарифы ЖКХ вырастут в России в 2020 году

Плата за коммунальные услуги в России с 1 июля 2020 года вырастет в среднем на 4%, сообщают "Известия". В ФАС уточнили, что в дальнейшем индексация будет проводиться раз в год.
Повышение тарифов происходит ежегодно и связано с инфляцией. Кабмин устанавливает порог, который регионы не могут превысить. В 2020 году он составит 4%.
В 2019 году цены на ЖКУ индексировались два раза, каждый раз по 2%. Больше такая практика применяться не будет.
При этом для каждого субъекта РФ индекс будет свой. Это связано с тем, что у каждого региона свои нужды, например в ремонте коммунальной инфраструктуры.
Комментарии
Вот удивили. Будто что-нибудь другое с тарифам могло произойти.