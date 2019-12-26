На Урале первоклассница погибла во время игры с кошкой на диване

В Качканаре Свердловской области семилетняя девочка упала с дивана, сломала шейный позвонок и погибла. Перед трагедией ребенок играл с кошкой, сообщает "Ura.ru".
"По факту гибели ребенка проводится доследственная проверка. Истребованы характеризующие материалы в отношении семьи. Основная версия - несчастный случай", — рассказал представитель СК.
В это время дома с ребенком находился отец. Он готовил еду на кухне и не увидел, как дочь упала.
В администрации города сообщили, что в связи с трагической гибелью ребенка традиционная карнавальная лыжная гонка будет перенесена на 30 декабря.
Комментарии
В администрации города сообщили, что в связи с трагической гибелью ребенка традиционная карнавальная лыжная гонка будет перенесена на 30 декабря.
что?
новая традиция какая то?
ребенка жалко, кота не ругать
мявкалки - зло
Мутная история, если проканает и не выявится что ее убили а свалили на кошку, то в стране резко возрастет статистика смертей "играл- упал -умер".