Ученые выяснили, когда организм человека начинает стареть

Химики из МГУ выяснили, что процесс старения человеческого организма начинается в момент зачатия или сразу после него, сообщает РИА "Новости".
"Анализ эпигенетических меток ДНК позволяет говорить о том, что старение начинается сразу после образования организма – то есть, по сути, в момент зачатия или вскоре после него", – рассказала сотрудница университета.
Классической точкой зрения, отметили специалисты, считается то, что старение – это увеличение риска смерти. Но если рассматривать большую выборку, то можно заметить, что вероятность смерти очень высока в первые годы жизни, затем она начинает снижаться и достигает минимума к 9 годам, а после монотонно увеличивается.
Ученые МГУ в своей работе придерживались того принципа, что старение – это накапливающиеся в организме человека повреждения.
Комментарии
Оптимизация здравоохранения во многих регионах России проведена ужасно. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Она посетовала на резкое ухудшение качества и доступности лечения пациентов. Виноваты в этом все: и центр, и регионы, и сейчас нужно думать о том, как исправить ситуацию, подчеркнула Голикова.