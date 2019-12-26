Ученые выяснили, когда организм человека начинает стареть

Химики из МГУ выяснили, что процесс старения человеческого организма начинается в момент зачатия или сразу после него, сообщают "РИА Новости".
"Анализ эпигенетических меток ДНК позволяет говорить о том, что старение начинается сразу после образования организма - то есть, по сути, в момент зачатия или вскоре после него", — рассказала сотрудница университета.
Классической точкой зрения, отметили специалисты, считается то, что старение — это увеличение риска смерти. Но если рассматривать большую выборку, то можно заметить, что вероятность смерти очень высока в первые годы жизни, затем она начинает снижаться и достигает минимума к 9 годам, а после монотонно увеличивается.
Ученые МГУ в своей работе придерживались того принципа, что старение — это накапливающиеся в организме человека повреждения.
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