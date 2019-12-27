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Дарите любовь: подарки с заботой о себе и близких

, ИА "Амител"
Как одежда помогает обрести уверенность в себе и почему это важно
 

Каждая девушка желает быть чувственной, женственной и неотразимой в любой ситуации. Но не каждая помнит, что стать воплощением красоты и изящности проще, чем кажется. Ведь самое главное – это внутренняя уверенность в своей привлекательности. А уверенность в себе не в последнюю очередь зависит от внешнего вида. Предстоящие праздники – самое время задуматься о том, чтобы побаловать себя или близких подарками, напоминающими о важности любви к себе.

За выбором подарка стоит заглянуть в "БЛИС". В отделах сети, успешно существующей на рынке уже более 20 лет, представлен широкий ассортимент фирменного женского и мужского нижнего белья, чулочно-носочных изделий, шелковых костюмов и домашнего трикотажа. В "БЛИС" регулярно поступают коллекции французских брендов, таких как Marc & André, Amelie, итальянских марок Lormar, Mioochi, Sielei, отечественного бренда Valeria и многих других. Выбор удовлетворит даже самый взыскательный вкус – здесь всегда представлены высококачественные модели последних тенденций от эконом до премиум-класса. Боитесь ошибиться с размером или не угадать с моделью? Подарочный сертификат "БЛИС" – беспроигрышный вариант.

Если образы на работу или выход в свет подбираются тщательно, то нижнее белье и домашняя одежда зачастую оказываются обделены вниманием. Это большая ошибка, ведь элегантное, комфортное и качественное белье всегда придает его обладательнице шарма, который не останется незамеченным окружающими.

Дома мы часто забываем о себе, надевая старые футболки и растянутые тренировочные костюмы. Но разве не приятно радовать глаз своих близких или выглядеть королевой для себя самой, любимой? В струящемся шелковом халате или элегантной пижаме может быть не менее комфортно, но при этом совершенно меняется самоощущение – появляется блеск в глазах и даже осанка становится более статной.

Сорочки и пижамы станут отличным подарком себе, подруге или сестре. Но домашняя одежда, как и любой гардероб, подразумевает разнообразие. Хорошо иметь несколько комплектов для разных случаев: игр с детьми, романтического ужина с мужем, "ленивого" выходного в кровати. Поэтому обязательно пригодятся комфортные, но при этом стильные футболки, брюки, бриджи, майки, комбинезоны. Такие вещи всегда есть в домашнем гардеробе, но зачастую в плохом состоянии, ведь в "домашние" они переходят потому, что уже не годятся для выхода. Но как уже было сказано, быть красивыми хочется и дома, своим внешним видом поднимать настроение себе и радовать глаз домашних. Поэтому можно смело сказать, что домашней одежде в виде подарка – быть!

Колготы и носки тоже зачастую остаются без должного внимания, ведь мы привыкли прятать их под одеждой и обувью. Но зимой мы проводим в них большую часть дня, поэтому важно выбирать для себя удобные и приятные к телу изделия, которые не будут доставлять дискомфорт, сползать или сильно пережимать тело. Кроме того, колготы с изящными узорами или необычным дизайном обязательно захочется продемонстрировать – чем не повод сменить привычные джинсы или брюки на элегантные юбку или платье? Тем более что утепленные модели колгот сейчас представлены в широком ассортименте. Любительницам же привычного "расслабленного" стиля можно "поиграть" с носочками, например, выбрать удлиненную модель с интересным принтом, которая будет выглядывать из ботинок или кроссовок, дополняя образ и внося в него изюминку.  

Но заботиться о выборе "интимной" одежды важно не только женщинам. Мужское нижнее белье и чулочно-носочные изделия из натуральных и качественных материалов, а также домашние комплекты и столь актуальное в сибирском климате термобелье – это всегда приятный, а главное – практичный подарок.

Не стоит забывать и о маленьких членах семьи. В дополнение к сладкому новогоднему подарку можно преподнести ребенку яркую пижаму, комплект белья, колготы или носочки.

Нижнее белье, колготы и носки, домашние халаты и пижамы – это равноправная часть гардероба, которой стоит уделять полноценное внимание. Это дает возможность чувствовать себя уверенней, а с уверенностью придет и внешняя привлекательность, элегантность и грация. Ничто так не украшает девушку, как блеск в глазах, который придает ей новый комплект белья, а мужчину – стильный и опрятный образ "с иголочки", продуманный до мельчайших деталей.

В канун Нового года с 23 по 31 января в "БЛИС" стартует акция – "Мешок Деда Мороза! Приходите и вытягивайте скидку от 10 до 50%. Распространяется на все изделия, кроме акционных товаров.

"Блис"
г. Барнаул, ул. Гоголя, 55
ул. Белинского, 12, 2 этаж
ТЦ "Лето", Павловский тракт, 251а, 1 этаж
Телефон: +7 (3852) 63-85-14 
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