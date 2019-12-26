В Припяти впервые после аварии нарядили новогоднюю елку

Бывшие жители города Припять впервые после аварии на Чернобыльской АЭС установили новогоднюю елку, сообщают "Вести".
Спустя 33 года после катастрофы символ Нового года поставили у здания ДК "Энергетик". Уроженцы Припяти приехали в город, чтобы украсить елку игрушками и своими детскими фотографиями.
До аварии на АЭС в Припяти проживало около 47,5 тысячи человек. Сейчас этот город считается покинутым.
В последнее время он стал очень популярен среди туристов.
Комментарии
Ни лампочек,ни электричества не понадобится.Она светится круглосуточно,особенно ярко по ночам?)