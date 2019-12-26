Два человека пострадали в жестком ДТП около ТЦ "Арена" в Барнауле

Утром 26 декабря напротив торгового центра "Арена" в Барнауле столкнулись два автомобиля. В аварии пострадали оба водителя, сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.
ДТП произошло в 7:15 на Павловском тракте. Сотрудники полиции установили, что водитель 1981 года рождения на автомобиле Toyota Premio не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с машиной Mazda Cargo, за рулем которой был мужчина 1984 года рождения.
В результате аварии за медицинской помощью обратились водители автомобилей. Сотрудники полиции проводят проверку.
Ранее amic.ru писал, что утром на остановке сбили 15-летнюю девочку, которая стояла на остановке. Водитель скрылся с места ДТП.
Комментарии
на автомобиле Toyota Premio не справился с управлением
там часто гонщики летят
я 79 еду, меня обгоняют
Павлик не чищен совсем. Едешь, машину аж подбрасывает от наледи и кочек , чуть газу прибавь и улететь нечего делать...
ГОРОД ЗАСРАН СНЕГОМ.
Пока губер в Москве торгует фейсом, у него в столице края полная задница.
Сказали же, что в течении недели почистят, Ждите
26.12.2019 12:19
- гость -
В течение какой недели? С 23 по 29 марта?
опять два одиночества с рулями в бардачках встретили друг друга)