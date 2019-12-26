Глава Алтая поздравил рекордного пассажира аэропорта и вместе с ним улетел к Путину

Аэропорт Горно-Алтайска впервые за свою историю обслужил более 100 тысяч человек в год. Юбилейного пассажира поздравил глава региона Олег Хорохордин и на этом же самолете улетел в командировку в Москву на Госсовет с Владимиром Путиным.
"Сегодня в командировку в Москву. В аэропорту меня ждал сюрприз! Оказывается, я лечу со 100-тысячным пассажиром за 2019 год. На регистрации была молодая пара из Горно-Алтайска – Сергей и Анна, студенты нашего ГАГУ", – написал Олег Хорохордин в своих соцсетях.
По его словам, это стало возможным благодаря привлечению второго авиаперевозчика на Москву и расширения географии межрегиональных полетов. С осени в республику зашел лоукостер "Победа".
В подарок от аэропорта Сергей Ептеев получил набор сувениров с новогодней тематикой, а также возможность пользоваться бизнес-залом аэропорта в течение всего 2020 года. Сам молодой человек рассказал, что отправляется в путь из аэропорта Горно-Алтайска в первый раз.
Как сообщает пресс-служба правительства, в январе 2020 года начнется проектирование реконструкции существующего терминала, фактически работы стартуют следующим летом, завершат их к началу 2022 года. Он подчеркнул, что реконструкция не создаст помех работе аэропорта.
Кроме того, в планах – расширение географии полетов. Сегодня из аэропорта Горно-Алтайска действуют прямые рейсы на Москву (аэропорты Домодедово и Внуково), Новосибирск, Красноярск, Екатеринбург. С апреля 2020 года открываются рейсы на Омск. Идет работа над запуском направлений на Иркутск, Томск, Санкт-Петербург, Новокузнецк, Якутск.
Сегодня в командировку в Москву ✈️ ⠀ В аэропорту меня ждал сюрприз! Оказывается, я лечу со 100-тысячным пассажиром за 2019 год. На регистрации оказалась молодая пара из Горно-Алтайска — Сергей и Анна, студенты нашего ГАГУ. ⠀ Благодаря привлечению второго авиаперевозчика на Москву и расширения географии межрегиональных полетов, нам удалось достичь такого показателя, я очень рад, что это случилось как раз перед Новым годом! Мы перешли в следующую категорию, теперь новая цель — 500 тысяч пассажиров в год. Будем стремиться к этому)
Комментарии
"рекордный пассажир"?
ох моя русская языка...
100000 круглое число.
Напишите "...круглого пассажира..."