СМИ назвали имя нового вице-губернатора Алтайского края

Министр промышленности и энергетики региона Александр Климин может занять должность вице-губернатора Алтайского края по промышленности, которая была вакантна больше года, сообщает "Политсибру" со ссылкой на источник в краевом правительстве.
Этот пост до сентября 2018 года занимал Виктор Мещеряков. В феврале он стал исполнительным директором Союза промышленников Алтайского края.
С тех пор должность зампреда правительства, курирующего сферы промышленности, строительства, транспорта и госрегулирования тарифов, свободна.
Глава региона Виктор Томенко изначально утверждал, что промышленным вице-губернатором должен стать человек, который долго живет в Алтайском крае и хорошо знаком с его реалиями. Однако позже не исключил вариант привлечения заместителя из другого региона.
Александру Климину 44 года. Родился в Новосибирске. Высшее образование по специальности "Экономика и управление на автомобильном транспорте" получил в Красноярске, где впоследствии стал главным специалистом по экономике региональной администрации.
В 2012 году был назначен министром промышленности Красноярского края, с 2014-го по 2018-й – замминистра. Пост министра промышленности и энергетики Алтайского края занимает с 2018 года.
В его биографии есть возбужденное против него уголовное дело. По версии правоохранителей, в 2014 году Климин необоснованно вынес приказ об отказе компании в выдаче лицензии на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных и цветных металлов.
Действия Климина следователи изначально квалифицировали как незаконное препятствие предпринимательской деятельности, но впоследствии уголовное дело закрыли.
Комментарии
Промышленности то давно уже нет, упразднили уж как давно. Мы больше торговать теперь умеем, и смотреть видео про то как были у нас заводы и там работало тысячами рабочих. А сейчас это все уже быль.... Где наш старожил Романенко? Наверное застал юнцом промышленность, теперь нам прорывы обещает. Скверность то какая...
Толковым бизнесменам эти министры и депутаты не нужны. Народу тем более.