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В Барнауле за сутки выпала половина месячной нормы снега

, ИА "Амител"
Коммунальщики направили все имеющиеся ресурсы на очистку дорог
Фото: пресс-служба мэрии Барнаула

Фото: пресс-служба мэрии Барнаула

За сутки 25 декабря в Барнауле выпало 13 мм осадков, что соответствует 48% месячной нормы декабря, заявил первый замглавы краевой столицы по дорожно-благоустроительному комплексу Анатолий Воронков во время оперативного совещания в мэрии.

Он уточнил, что по прогнозу синоптиков снегопад закончится не раньше, чем в пятницу утром. По его словам, дорожные службы прилагают все усилия, чтобы обеспечить движение транспорта по основным магистралям города и очистить пути к социально-значимым учреждениям: больницам, школам и детским садам.

Глава МБУ "Автодорстрой" Андрей Курышин рассказал, что коммунальщики направили всю имеющуюся технику на борьбу с последствиями непогоды.

"Мы мобилизовали все ресурсы, продлены рабочие смены, снег продолжает идти, через 2-3 часа после прохода техники нам приходится проходить магистрали еще раз", – констатировал Курышин.

По его словам, ночью с улиц города вывезли почти шесть тысяч кубометров снега и отсыпали на дорогах 165 тонн реагента. Для этого задействовали 154 единицы снегоуборочной техники.

Свыше 140 дорожников вручную очищают от снега подходы к пешеходным переходам, остановки общественного транспорта и лестничные марши.

Первый заместитель главы администрации города Вячеслав Франк поручил расчищать дороги максимально быстро и эффективно.

"Наша задача обеспечить беспрепятственное движение по дорогам и тротуарам насколько это возможно, – заявил Франк. – Ситуация по уборке снега в городе остается сложной, но управляемой".

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

26.12.2019 12:53
- гость -

И что, его теперь можно не убирать?

26.12.2019 13:01
- гость -

За сутки 25 декабря в Барнауле выпало 13 мм осадков, что соответствует 48% месячной нормы декабря, заявил первый замглавы краевой столицы по дорожно-благоустроительному комплексу Анатолий Воронков.
--------------------

Я что-то не понял Анатолий Воронков глава гидрометцентра Алтайского края? Твоя задача снег убирать, а не комментировать сколько его выпало! Тем более, например hmn.ru утверждает, что 25 декабря в Барнауле выпало 7 мм осадков.

26.12.2019 13:01
- гость -

Франк своими проблемами занимается и ему некогда управлять городом, несмотря на то что хотя бы сейчас напрягся для видимости. А если станет главой города, то вообще забьет на все. ДОЛОЙ ФРАНКА ИЗ ВЛАСТИ !!!

26.12.2019 13:13
- гость -

Смотрю тут
http://www.pogodaiklimat.ru/monitor.php?id=29838
"Норма суммы осадков декабре: 31 мм. Выпало осадков: 43 мм. Эта сумма составляет 138% от нормы". Про вчера пишут 7 мм.
"Норма среднемесячной температуры декабря: -12.9°. Фактическая температура месяца по данным наблюдений: -7.1°. Отклонение от нормы: +5.4°."

26.12.2019 13:14
- гость -

В Приморье за 3 дня выпадет 80 мм осадков в виде снега.
Вот где снег. У нас так, снежок.

26.12.2019 13:21
- гость -

Такое вполне нормально для Барнаула. В 80-х такие метели неделями были и всё вычищали.

26.12.2019 13:25
Лола

Обратили внимание что снег сухой, в нем воды очень мало. Не липкий совсем , как песок.
Такой обычно бывает в засушливых регионах. Первый серьезный звонок нашим любителям вырубать леса....

26.12.2019 13:30
Гость

Ладно техника не справляется с таким объемом, но где дворники в жилых домах? Вижу как снег убирают лопатой только у банков и частных магазинов, а остальные где? Лопат не хватает или что?

26.12.2019 13:34
- гость -

13:30, в ук у дворников такие зарплаты, что туда идут работать пенсионеры и алкаши. У них просто здоровья не хватает справиться.

26.12.2019 13:35
- гость -

26.12.2019 13:30
Гость

бери лопату и вперед...труд облагораживает человека

26.12.2019 13:35
- гость -

А ты сходи на з\п дворника покидай денек другой, 8 тысяч в месяц, посмотрим сколько откопаешь.

26.12.2019 13:40
Снеговик

"Обратили внимание что снег сухой, в нем воды очень мало."
-----
Лола, пиши есчо!
Если в снеге мало воды, то чего много?

26.12.2019 13:41
Гость

Так не устраивайтесь тогда дворником то?

26.12.2019 13:43
Гость

Что значит идти покидай? Мы вообще то платим за уборку снега, и что значит дворника денег мало или сам покидай? Мало сидите дома вообще без всего. Он значит устроен а я пойду лопатой убирать? А за меня на работе что то никто не хочет ничего делать у меня тоже и как и у большинства населения зарплата не миллионера

26.12.2019 13:45
- гость -

Снеговик, любопытная у тебя морковка.
снег бывает разный, развивай кругозор

26.12.2019 13:45
- гость -

26.12.2019 13:01
- гость -
Франк своими проблемами занимается и ему некогда управлять городом, несмотря на то что хотя бы сейчас напрягся для видимости. А если станет главой города, то вообще забьет на все. ДОЛОЙ ФРАНКА ИЗ ВЛАСТИ !!!



это не вы писали, что у него поддельный диплом?

26.12.2019 13:46
Гость

8 тыс мало? А как же остальные такие деньги получают? Если зарплата маленькая так что теперь медсестра может укол не тот ставить или зуб не тот вырвать?

26.12.2019 13:47
- гость -

встретили сейчас от администрации центрального района целых три дворника шли в сторону ленина

26.12.2019 13:55
Гость

Напротив администрации центрального района есть одноэтажное здание деревянное что-то общество ветеранов вроде, вот где дворнику огромная благодарность! Человек работает на совесть, постоянно вижу его, территория идеально расчищена, всегда убрана, вот так надо относится к работе, а не сначала устроится а потом плакать что мало получаю и поэтому убирать не буду

26.12.2019 13:56
- гость -

8 тыс мало?
---------------------

Вопрос не в том мало или много. Здоровый мужик который может 8 часов снег лопатой кидать просто не пойдёт работать за 8, а легко найдёт себе работу за 25-30.

26.12.2019 14:01
Гость

Это просто от совести людей зависит, не каждому дадут 25-30 по многим причинам, или например раньше у нас пенсионеры убирали их не стало, а приходят модные и умные которым «мало» а на 30 их никто не берет, поэтому лежат дома на шее у родителей или жены

26.12.2019 14:02
маня

в городе беда.
власти бездействуют.
с каждым годом ситуация ухудшается.
бесснежные зимы, когда город не чистили вовсе, а деньги "пилили", отчитываясь, сколько всего сделано, привели к ситуации полной дезорганизации органов власти в случае реальной природной стихии.
городские власти не способны собраться и справиться с обычной рабочей ситуацией.
зато в Фейсбуке и инстаграмм наверняка инфа о победах уже выложена.

26.12.2019 14:03
Гость

25-30 зарплата тоже не для всех такая, а когда нет денег, образования и за 10 можно устроится, это лучше чем ничего не делать

26.12.2019 14:09
Гость

А дело совсем не в зарплате даже! Вы пройдите по частному сектору, там у большинства дома снег по крышу и узкая тропка отт калитки. Это что? Хозяин? Для себя ведь люди не могут убрать, потому что лень, раньше такого не было, жило старое поколение и чтобы вот так у дома было, это же запозорили бы за нетрудоспособность, сейчас стариков не стало и в их домах проживает молодое поколение, это же ужасно как запущены дома, снег не убирается, летом также мусора вокруг!!!! А батюшки бы цветы посадили в своё время. Поколение лентяев растёт короче

26.12.2019 14:14
- гость -

25-30 зарплата тоже не для всех такая, а когда нет денег, образования и за 10 можно устроится, это лучше чем ничего не делать
-------------------

Повторяю ещё раз для дураков. Здоровый мужик который может 8 часов снег лопатой кидать просто не пойдёт работать за 10, а легко найдёт себе работу за 25-30. Образование значения не имеет. Грузчиком или на стройку возьмут без проблем.

26.12.2019 14:19
- гость -


26.12.2019 14:09
Гость
Немного ошибаетесь! Умный хозяин не будет откапывать площадку перед домом пока идет снег! Максимум что сделает - натопчет тропинку. Очищать - откапывать начинали только тогда, когда метель уляжется. Это я Вам из своего опыта жизненного говорю.

26.12.2019 14:24
Гость

Они и до и после его не очищают, лень, зато у моего дома расчищена большая территория, потому что авто своё и гости приезжают, так вот «умные» соседи и их гости неперь под моими окнами паркуются, у себя же лень очистить, скал ему, теперь я же враг

26.12.2019 14:25
Гость

Вот массу таких знаю Здоровых мужиков, которые с двумя высшими лежат дома потому что дворника зарплата маленькая, а на зарплату в 30 и требования высокие и им это тоже не подходит....

26.12.2019 14:36
Filin

.труд облагораживает человека...
арбайтен махт фрай? Вообще-то дворники работают, но только у цоколей домов

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