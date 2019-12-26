Семь человек попали в больницу после ДТП с микроавтобусом на алтайской трассе

Вечером 25 декабря на Чуйском тракте столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус. Пострадали семь человек, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Алтай.
Авария произошла примерно в 18:58 в Шебалинском районе на 567-м километре автодороги Р-256 "Чуйский тракт".
По предварительным данным, 23-летний житель Улаганского района на автомобиле Toyota Voxy ехал со стороны села Топучая в направлении села Кумалыр. На повороте он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter, за рулем которого был 53-летний житель Горно-Алтайска.
После аварии в районную больницу с травмами доставили шесть пассажиров микроавтобуса и одного пассажира легкового автомобиля. Госпитализация потребовалась 20-летней и 27-летней жительницам Усть-Канского района, а также 44 -летней жительнице Горно-Алтайска.
Водители автомобилей были трезвые. Возбуждено административное расследование.
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