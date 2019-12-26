Новогодний подарок от волонтеров получил ветеран Великой Отечественной

Алтайский край принимает участие во всероссийской акции "С Новым годом, ветеран", которая проходит с 25 по 30 декабря. В рамках акции участники проекта "Победа в каждом из нас" и "Волонтеры Победы" вручили современный слуховой аппарат ветерану Великой Отечественной войны Петру Щербакову из города Бийска.

Петру Григорьевичу 97 лет, но он не просто ведет активный образ жизни, а до сих пор занимается легкой атлетикой, ходит на лыжах и ежедневно бегает во дворе 200 кругов.

Несколько лет назад ветеран стал плохо слышать. У него был слуховой аппарат старого поколения, который не особо помогал Петру Григорьевичу, и участники проекта "Победа в каждом из нас" и "Волонтеры Победы" решили это исправить. Теперь у ветерана новый современный слуховой аппарат.

Медицинский работник сразу отрегулировала настройки аппарата, и Петр Григорьевич отметил, что стал гораздо лучше слышать.

А потом показал гостям, как он бегает на домашней беговой дорожке и отжимается с помощью стула.

"Спорт для меня на первом месте. Спорт – это эликсир жизни. Надо бороться за здоровье. Я каждый день во дворе бегаю по 200 кругов. Участвую в крупных беговых и лыжных праздниках Бийска. Если бы не спорт, я бы не был тем, кто я есть, я бы не дожил до этих лет", – сказал Петр Григорьевич.

"Проект "Победа в каждом из нас" и "Волонтеры Победы" уделяют внимание и заботятся обо всех ветеранах Великой Отечественной войны. Но перед Новым годом мы решили подарить подарок именно Петру Щербакову, потому что нас не оставила равнодушными активная жизненная позиция ветерана, его любовь к спорту. Стремление Петра Григорьевича к здоровому образу жизни – отличный пример для всех нас. И особенно для молодежи. Проблемы со слухом ухудшают качество жизни ветерана, а слуховой аппарат, надеемся, поможет это исправить", – отметил Максим Банных — координатор проекта "Победа в каждом из нас".

Справка: Петр Григорьевич Щербаков родился 27 июня 1922 года в селе Енисейском Бийского района. Несколько лет назад Петр Григорьевич стал инициатором и спонсором строительства одного километра беговой дорожки в парковой зоне Бийска возле спорткомплекса "Заря".



Война грянула, когда Петру еще не исполнилось девятнадцати. Аттестат получил почти вместе с повесткой. Боевое крещение Петр Григорьевич прошел в Пикалево. После ранения и лечения в госпитале был направлен на учебу в 162-й запасной стрелковый полк, потом в артиллерийское училище под Саратовом. Воевал на Белорусском, Украинском фронтах. Помогал освобождать Югославию, Венгрию, Румынию, Австрию. Победу встретил в Вене. За боевые заслуги имеет многочисленные награды: орден Красной Звезды, орден Отечественной войны II степени, десятки медалей. Войну окончил в звании старшего лейтенанта.



После войны работал старшим инспектором в лагере для военнопленных. После выходы на пенсию устроился на работу инспектором по кадрам в Алтайском научно-исследовательском институте химической технологии (позже название сменилось на НПО "Алтай"), где проработал еще почти полвека. Тогда же вплотную занялся спортом. В последний юбилейный год Победы Петру Григорьевичу указом президента России присвоено звание подполковника.



У Петра Григорьевича шесть внуков, 17 правнуков и 1 праправнук.