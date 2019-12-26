Четверг, 26 Декабрь, 17:09

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Какая концепция реконструкции "Изумрудного парка" вам нравится?

Где должна стоять главная елка Барнаула?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 61,72
€ 68,41
Обь
24см +1



Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Снегопады на АлтаеИтоги года-2019Новый год-2020
Новости

Новогодний подарок от волонтеров получил ветеран Великой Отечественной

, ИА "Амител"
Участники проекта "Победа в каждом из нас" и "Волонтеры Победы" приняли участие во всероссийской акции "С Новым годом, ветеран"

Алтайский край принимает участие во всероссийской акции "С Новым годом, ветеран", которая проходит с 25 по 30 декабря. В рамках акции участники проекта "Победа в каждом из нас" и "Волонтеры Победы" вручили современный слуховой аппарат ветерану Великой Отечественной войны Петру Щербакову из города Бийска.

Петру Григорьевичу 97 лет, но он не просто ведет активный образ жизни, а до сих пор занимается легкой атлетикой, ходит на лыжах и ежедневно бегает во дворе 200 кругов.

Несколько лет назад ветеран стал плохо слышать. У него был слуховой аппарат старого поколения, который не особо помогал Петру Григорьевичу, и участники проекта "Победа в каждом из нас" и "Волонтеры Победы" решили это исправить. Теперь у ветерана новый современный слуховой аппарат.

Медицинский работник сразу отрегулировала настройки аппарата, и Петр Григорьевич отметил, что стал гораздо лучше слышать.

А потом показал гостям, как он бегает на домашней беговой дорожке и отжимается с помощью стула.

"Спорт для меня на первом месте. Спорт – это эликсир жизни. Надо бороться за здоровье. Я каждый день во дворе бегаю по 200 кругов. Участвую в крупных беговых и лыжных праздниках Бийска. Если бы не спорт, я бы не был тем, кто я есть, я бы не дожил до этих лет", – сказал Петр Григорьевич.

"Проект "Победа в каждом из нас" и "Волонтеры Победы" уделяют внимание и заботятся обо всех ветеранах Великой Отечественной войны. Но перед Новым годом мы решили подарить подарок именно Петру Щербакову, потому что нас не оставила равнодушными активная жизненная позиция ветерана, его любовь к спорту. Стремление Петра Григорьевича к здоровому образу жизни – отличный пример для всех нас. И особенно для молодежи. Проблемы со слухом ухудшают качество жизни ветерана, а слуховой аппарат, надеемся, поможет это исправить", – отметил Максим Банных — координатор проекта "Победа в каждом из нас".

Справка: Петр Григорьевич Щербаков родился 27 июня 1922 года в селе Енисейском Бийского района. Несколько лет назад Петр Григорьевич стал инициатором и спонсором строительства одного километра беговой дорожки в парковой зоне Бийска возле спорткомплекса "Заря".

Война грянула, когда Петру еще не исполнилось девятнадцати. Аттестат получил почти вместе с повесткой. Боевое крещение Петр Григорьевич прошел в Пикалево. После ранения и лечения в госпитале был направлен на учебу в 162-й запасной стрелковый полк, потом в артиллерийское училище под Саратовом. Воевал на Белорусском, Украинском фронтах. Помогал освобождать Югославию, Венгрию, Румынию, Австрию. Победу встретил в Вене. За боевые заслуги имеет многочисленные награды: орден Красной Звезды, орден Отечественной войны II степени, десятки медалей. Войну окончил в звании старшего лейтенанта.

После войны работал старшим инспектором в лагере для военнопленных. После выходы на пенсию устроился на работу инспектором по кадрам в Алтайском научно-исследовательском институте химической технологии (позже название сменилось на НПО "Алтай"), где проработал еще почти полвека. Тогда же вплотную занялся спортом. В последний юбилейный год Победы Петру Григорьевичу указом президента России присвоено звание подполковника.

У Петра Григорьевича шесть внуков, 17 правнуков и 1 праправнук.

Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< декабрь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
17:01
Госдума рассмотрит законопроект о сокращении рекламы в кинотеатрах 1
16:47
Труда вложили много, а эффекта мало: власти рассказали об уборке снега в Барнауле 3
16:28
Россиянам хотят поднять НДФЛ, чтобы помочь малоимущим 18
16:16
Алтайский эксперт опроверг информацию про низкие зарплаты риелторов в Барнауле 0
16:03
Штурмуем сугробы. Барнаул завалило рекордным количеством снега 6
15:46
Движение транспорта по всем трассам Алтайского края возобновилось 0
15:31
Эксперт объяснил, почему нельзя ставить телефон на зарядку на ночь 10
15:20
Кто такой Александр Климин, который может стать вице-губернатором Алтайского края 4
15:07
В Алтайском крае из-за непогоды снова закрыли трассу 0
14:52
Глава Минтранса Алтая опоздал на работу из-за снега и отсутствия в машине лопаты 15
14:49
Новогодний подарок от волонтеров получил ветеран Великой Отечественной 0
14:36
Глава СПЧ рассказал, почему 31 декабря нужно работать, а не отдыхать 16
14:21
Порыв трубы отопления обернулся "горячим душем" для барнаульцев. Видео 1
14:08
Застрявшие фуры создали огромную пробку в Барнауле. Видео 10
13:59
Регистрировать новые автомобили будут прямо в автосалонах с 2020 года 0
13:46
Власти отреагировали на "свастику из детей" в алтайском санатории 0
13:31
Семь человек попали в больницу после ДТП с микроавтобусом на алтайской трассе 2
13:15
Стало известно, где будут строить отель Radisson в Барнауле 43
13:01
Копированию не подлежит: на Алтае создают единственные в своем роде сельхозобъекты 2
12:50
В Барнауле за сутки выпала половина месячной нормы снега 34
12:38
Олимпийский чемпион раскрыл секрет, как сжигать жир во время завтрака 0
12:21
Хирург, строитель, учитель. В России появился календарь вымирающих профессий на 2020-й 19
12:07
СМИ назвали имя нового вице-губернатора Алтайского края 3
12:00
Время чудес. Кумандинская сказка "Алтынплек" 1
11:55
Глава Алтая поздравил рекордного пассажира аэропорта и вместе с ним улетел к Путину 3
11:45
Восстановят с комфортом: в Барнауле действует инновационный подход к реабилитации 0
11:21
Два человека пострадали в жестком ДТП около ТЦ "Арена" в Барнауле 9
11:16
"Утащили в детский дом за нищету". Шаргунов о том, как депутату оставаться человеком 1
11:09
В Барнауле женщина сбила ребенка на остановке и скрылась с места ДТП 20
11:00
В Алтайском крае состоятся предновогодние соревнования по биатлону 0
10:52
В Припяти впервые после аварии нарядили новогоднюю елку 1
10:42
На Алтае предприимчивый мужчина выкопал машину друга из-под снега и угнал ее 0
10:32
Ученые выяснили, когда организм человека начинает стареть 1
10:12
На Урале первоклассница погибла во время игры с кошкой на диване 6
10:02
Осторожно, не проглотите ложку. Готовим бомбический новогодний салат 12
09:52
Тарифы ЖКХ вырастут в России в 2020 году 14
09:31
Улыбайтесь, господа. Что делать, если нет новогоднего настроения и как его поднять 7
09:21
Алтайские пожарные помогли беременной женщине добраться до больницы в сильную метель 6
09:11
Барнаульцев приглашают на фотодень с пушистыми звездами экрана 14
08:50
Диетолог рассказала, кому нельзя пить минеральную воду 0
08:31
Томенко, услышь нас! Красные линии "порезали" 640 домов барнаульского поселка 63
08:17
Депутат Госдумы Лоор учредил стипендию выпускнику школы искусств за возвращение в село 6
08:04
Заведется или не заведется – вот в чем вопрос. Как выбрать АКБ для авто на зиму 0
07:53
Барнаульские католики отметили первое Рождество в "отвоеванном" костеле 9
07:28
Какая погода будет в Алтайском крае на Новый год 0
07:01
"Творчество контролировать нельзя": как смелые идеи развивают АПК на Алтае 0
06:52
Тысячи огней и атмосфера сказки. Барнаул в ожидании Нового года 3
06:31
Успей купить. Что подорожает в России в 2020 году 6
06:13
Сможете ли пережить новогодний корпоратив и не потерять работу. Тест amic.ru 3
06:00
Шторм продолжается. Непогода не уйдет из Алтайского края 26 декабря 2
05:54
Кольцевое солнечное затмение: почему оно редкое и смогут ли его увидеть на Алтае 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.