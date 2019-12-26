Стало известно, где будут строить отель Radisson в Барнауле

Инвестор согласился на предложение построить отель Radisson в районе пересечения проспекта Социалистического и улицы Папанинцев, сообщает "Политсибру" со ссылкой на собственный источник. Участок расположен на углу сразу за бассейном "Обь".
Примечательно, что сейчас этот участок до сих пор относится к территории бассейна. На нем находится автопарковка. Однако если исходить из предполагаемых габаритов отеля, то становится понятно, что территория Radisson будет больше и захватит часть земли спорткомплекса, которая сейчас огорожена.
Напомним, что высотное здание Radisson изначально планировали возвести в сквере на углу пр. Социалистического и ул. Молодежной. Объем инвестиций – около 2 млрд рублей. Строительство отеля на 150 гостей планировалось осуществить за два года.
Но общественники вступились за сквер. Кроме того, по Генплану города и правилам землепользования и застройки сквер относится к зеленой зоне, и строительство там не предусмотрено. Впоследствии губернатор Виктор Томенко заявил, что барнаульцы против, поэтому стоит подобрать другое место.
Позднее замруководителя компании "ПремиумСтрой Алтай" Иван Лужаев сообщил amic.ru, что не получил приемлемого предложения по участку и готов отказаться от планов открытия отеля. В тот же день пресс-служба мэрии краевой столицы уточнила, что компромисс все-таки найден и устраивающий инвесторов участок подобран.
Комментарии
Гениально.
Ну что, вчера я Вам о чем говорил? Слушайте старших.
там вообще-то тоже сквер есть...
да и парковка напротив Титаника - единственное место...
что будет с Папанинцев? там и без отеля сложно разъехаться, особенно, когда заставлено автомобилями, с отелем вообще не протолкнуться будет, или собрались расширить?
Кто в курсе, является ли Иван Лужаев и его контора афилированным лицом по отношению к Томенко или наоборот? Нам надо делать выводы о причинах бесплатного предоставления муниципальной земли ЧАСТНОМУ застройщику и будущему владельцу !!!
Скукотища на Амике, хоть бы цыган позвали......
Вроде на днях говорилось что они покидают регион...
26.12.2019 13:30
Kimi
2 млрд... кто их отпустит))
пока город не встанет в пробках, власти не успокоятся...
является ли Иван Лужаев и его контора афилированным лицом по отношению к Томенко или наоборот?
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Кто же их знает. Утверждать можно одно: Простому человеку с улицы земли в центре не дадут.