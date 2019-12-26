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Стало известно, где будут строить отель Radisson в Барнауле

, ИА "Амител"
Высотку планируют возвести рядом со спорткомплексом "Обь"
Изначальный рендер отеля / Фото: 'Алтайская правда'

Изначальный рендер отеля / Фото: "Алтайская правда"

Инвестор согласился на предложение построить отель Radisson в районе пересечения проспекта Социалистического и улицы Папанинцев, сообщает "Политсибру" со ссылкой на собственный источник. Участок расположен на углу сразу за бассейном "Обь".

Примечательно, что сейчас этот участок до сих пор относится к территории бассейна. На нем находится автопарковка. Однако если исходить из предполагаемых габаритов отеля, то становится понятно, что территория Radisson будет больше и захватит часть земли спорткомплекса, которая сейчас огорожена.

Напомним, что высотное здание Radisson изначально планировали возвести в сквере на углу пр. Социалистического и ул. Молодежной. Объем инвестиций – около 2 млрд рублей. Строительство отеля на 150 гостей планировалось осуществить за два года.

Но общественники вступились за сквер. Кроме того, по Генплану города и правилам землепользования и застройки сквер относится к зеленой зоне, и строительство там не предусмотрено. Впоследствии губернатор Виктор Томенко заявил, что барнаульцы против, поэтому стоит подобрать другое место.

Позднее замруководителя компании "ПремиумСтрой Алтай" Иван Лужаев сообщил amic.ru, что не получил приемлемого предложения по участку и готов отказаться от планов открытия отеля. В тот же день пресс-служба мэрии краевой столицы уточнила, что компромисс все-таки найден и устраивающий инвесторов участок подобран.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

26.12.2019 13:21
- гость -

Гениально.

26.12.2019 13:25
Страна дураков

Ну что, вчера я Вам о чем говорил? Слушайте старших.

26.12.2019 13:28
- гость -

там вообще-то тоже сквер есть...
да и парковка напротив Титаника - единственное место...
что будет с Папанинцев? там и без отеля сложно разъехаться, особенно, когда заставлено автомобилями, с отелем вообще не протолкнуться будет, или собрались расширить?

26.12.2019 13:29
- гость -

Кто в курсе, является ли Иван Лужаев и его контора афилированным лицом по отношению к Томенко или наоборот? Нам надо делать выводы о причинах бесплатного предоставления муниципальной земли ЧАСТНОМУ застройщику и будущему владельцу !!!

26.12.2019 13:30
Какой дурак сюда поедет

Скукотища на Амике, хоть бы цыган позвали......

26.12.2019 13:30
Kimi

Вроде на днях говорилось что они покидают регион...

26.12.2019 13:43
- гость -

26.12.2019 13:30
Kimi

2 млрд... кто их отпустит))

пока город не встанет в пробках, власти не успокоятся...

26.12.2019 13:43
- гость -

является ли Иван Лужаев и его контора афилированным лицом по отношению к Томенко или наоборот?
----------------------

Кто же их знает. Утверждать можно одно: Простому человеку с улицы земли в центре не дадут.

26.12.2019 13:59
- гость -

зачем он там?
как они его прилепят?
жильцы папанинцев 97 в курсе??

26.12.2019 14:00
Eugene

это кем же нужно быть чтобы так спланировать?

26.12.2019 14:03
- гость -

Да вы рыбного супа , что ли поели?

26.12.2019 14:05
- гость -

Соц узкий, Папанинцев там вообще недоулица какая-то, на лошадях наверное подвозить клиентов будут

26.12.2019 14:10
- гость -

"Нам надо делать выводы о причинах бесплатного предоставления муниципальной земли ЧАСТНОМУ застройщику и будущему владельцу !!!"
Так ты в прокуратуру заяву накатай и подпишись, что предупрежден об уголовной ответственности за ложный донос. Или не пиши чушь.

26.12.2019 14:15
- гость -

Про необходимость гостиницы уровня Рэдиссон для Барнаула я здесь распыляться не буду.
Кто с головой на плечах, тем объяснять не надо. А местным хомячкам все равно ничего не докажешь, они ведь как рассуждают - если конкретно он никогда не пользовался гостиницей в Барнауле, то эта гостиница и не нужна. А если у гостиницы название ещё и Рэдиссон, то это вообще только для чинуш-коррупционеров и для олигархов. Они представить себе не могут, что люди ездят в командировки, что они могут нуждаться в сервисе, что столица субъекта Федерации просто обязана располагать приличной гостиницей, что сейчас нет соответствующего номерного фонда, что Барнаул, Сибирь и Центральная - это слабый уровень, что Улитка это вообще чуть получше хостела, что серьезного уровня у нас только Заречье, но это загородный отель....
Да можно много доводов приводить, и все они разобьются о железобетонное выражение хари, говорящей - да у нас стока бизнесу нету, скока номеров в етом Радисоне. Хотя где он, этот иксперд с АМИКа, и где бизнес - на разных полюсах.

26.12.2019 14:20
- гость -

И если инвестор согласен, а администрация вправе предоставить этот участок, то это самое лучшее решение.
И сквер на Молодежке останется, и гостиницу построят.
Что сейчас на этом месте?
Пустырь. Который пустует уже не один десяток лет. В самом центре города. Обнесён забором, и стоит, заросший сорняками.
Такой же угол загаженный был чуть дальше, на перекрёстке с Красноармейским, плитами пустырь был огорожен. Сейчас там облагородили, поставили лавочки, фонари, клумбы, глазу приятно сделали.
Так и этот угол будет иначе выглядеть, когда там Рэдиссон поставят. Для жителей, это как минимум плюс хороший ресторан, бар, фитнес, и прочие общественные активности. Место явно будет модным.

26.12.2019 14:22
- гость -

Прям чувствуется как денежек хочется с Рэдиссона получить в администрации.

26.12.2019 14:27
- гость -

14:15, ты не путай тёплое с мягким.
Никто не против отеля. Люди против втыкания его в неподобающее место в тесном центре города.
Может его тогда прямо у здания правительства края воткнуть? Вот где место пустует )

26.12.2019 14:28
Змей

Проект - дрянь! Во-первых, Социалистический слишком узкий, там итак пробки, а после возведения отеля весь проспект намертво встанет. Во-вторых, парковочных мест не хватает, а они ещё их число урезать хотят, из-за чего машина начнут ставить на газоны и тротуары. Неудобства испытают все: и автомобилисты, которые будут искать парковочные места, и пешеходы, которые вынуждены будут обходить машины. Количество зелёных зон уменьшится. Лучше бы катились вон из города! Даёшь новый митинг против уплотнительной застройки!

26.12.2019 14:30
- гость -

Лучше построить на месте администрации края

26.12.2019 14:37
1

Вот это Титанику подарок!!!

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