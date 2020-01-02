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Ешь и веселись, но не толстей! Как не набрать лишних кг на новогодних каникулах

, ИА "Амител"
10 эффективных советов, проверенных годами
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Длинные новогодние каникулы, открытые серией корпоративов и посиделок с друзьями, – то, что доктор прописал для душевного спокойствия и долголетия. Главное, не уйти в обнимку с оливье и селедкой под шубой навстречу лишним килограммам. Разбираемся, как не набрать лишний вес в первую неделю января.

1. Калорийный потолок

Формула – сколько калорий съел, столько и потрать – стара как мир. Оптимальная цифра учитывает возраст человека, его пол, вес и образ жизни. Для девушки, работающей в офисе, норма потребления будет минимальной. Для мужчины, занятого физическим трудом, – максимальной. Узнать свою норму можно с помощью специальных калькуляторов, которые можно найти в Сети.

2. Запрограммированное меню

Где взять силу воли, чтобы отказаться от оливье или тарелки домашних пельмешков? Например, в альтернативе. Подумайте, в чем вы долго отказывали из-за дороговизны блюда или потому что не могли купить подходящие ингредиенты? Причем подумайте заранее, чтобы запастись ими на новогодние каникулы.

3. Черный список блюд и напитков

В меню каждого человека есть высококалорийные блюда, которые уместны лишь иногда. Свиная рулька, холодец, бутерброды с маслом и икрой под горячительные напитки. А еще соленые и маринованные блюда, которые раззадоривают аппетит и к тому же приводят к отекам. Поставьте все это в стоп-лист на новогодние каникулы. Их время придет, но позже.

4. Больше развлечений

Новогодние каникулы в этом году продлятся восемь дней. Самый простой способ не переедать – отойти подальше от холодильника. Например, в театр, на выставку, уехать в соседний город или еще дальше. В общем, наполнить свой отдых событиями.

5. Дегустация зимнего спорта

Зимние виды спорта – занятия, которые позволяют потратить очень много калорий. Пробежки на лыжах, катание на коньках или просто на санках-ледянках – отличный способ улучшить настроение и сжечь нежелательные жировые отложения. Не хотите бегать? Танцуйте, занимайтесь йогой или плаванием. Главное, чтобы нравилось.

6. Технологии в дело

Современные бьюти-процедуры – сбывшаяся мечта тех, кто хочет худеть, но не за счет изнуряющих занятий в спортзалах. Аппаратные методики и спа-процедуры позволяют повысить тонус мышц, заставить их работать, а значит, сжигать калории. Пока есть время, найдите пару-тройку салонов, куда можно будет сходить на новогодних каникулах.

7. Целебный сон

Недосып – верный помощник тем, кто хочет разогнать неконтролируемое накопление жиров. Когда человек мало спит, его организм начинает работать по-особенному – меняется гормональный фон. Например, мало вырабатывает лептина, который отвечает за чувство насыщения. И много грелина, который улучшает аппетит. Поэтому невыспавшиеся люди переедают, выбирая максимально калорийные блюда.

8. Спасительная банька

Много модных способов держать себя в форме – это проверенные годами, но забытые на какое-то время. В их числе походы в баню. Как вариант, в сауну или хамам. Процедура хороша тем, что тренирует сердечно-сосудистую систему, выводит излишки воды из организма. И это просто приятно – попариться в жаре, а потом окунуться прохладной водой. Конечно, у кого-то могут быть противопоказания к таким процедурам, но если они допустимы – вперед!

9. Вдохновение

На рынке фитнеса и бьюти-услуг появилось новое направление – консультации для тех, кто хочет стать лучше. Похудеть, слепить красивое тело, добиться идеальной кожи. В арсенале консультантов множество способов мотивировать человека, настроить его на достижение цели и поддерживать на пути к ней. За такие консультации можно заплатить, а можно найти в своем окружении того, кто вас вдохновляет. Человек-зажигалка – отличная компания для новогодних каникул. Возможно, ему удастся легко "превратить" торт с клубникой и сливками в набор белков, жиров и углеводов.

10. Метаболизм на пятерку

Фитнес-гуру наверняка откроют секрет своим подопечным: если разогнать метаболизм, то можно немного повысить допустимую норму калорий. То есть вторая порция мороженого или бутерброд не добавят сантиметров на талии. Как это сделать? Тренироваться, но при этом следить за тем, чтобы организм действительно работал. Примерная формула для расчетов: 220 минус возраст и умножить на 60%. Это оптимальная частота пульса для жиросжигания. 

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Автор:
Юлия Абрамкина Редактор

Комментарии

2.01.2020 09:57
- гость -

Примерная формула для расчетов: 220 минус возраст и умножить на 60%. Это оптимальная частота пульса для жиросжигания.
Amic, вы сами-то по этой формуле пробовали считать? Если с математикой нихрена не дружите, то к спецам обращайтесь, а не перепечатывайте всякую хрень из "солидных" источников

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