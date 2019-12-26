Власти отреагировали на "свастику из детей" в алтайском санатории

Минздрав Алтайского края прокомментировал снимок из бийского оздоровительного санаторного лагеря "Чайка", где дети лежат на полу, образовав в форму свастики.
"Установлено, что 24 декабря вожатые проводили репетицию танца "Звездочка" к новогоднему представлению. На фотографии изображен один из фрагментов танца, – гласит пост ведомства в соцсети Instagram. – По словам вожатого, он не стремился продемонстрировать свастику и не имел никакого злого умысла".
Представитель регионального Министерства здравоохранения подчеркнул, что с коллективом учреждения провели воспитательную беседу. Готовиться к представлению дети теперь будут под контролем администрации "Чайки".
Ранее разместивший фотографию вожатый рассказал, что ему пришлось уволиться из-за возникшего резонанса. Он назвал свой поступок "неудачной шуткой".
Комментарии