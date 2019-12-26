Регистрировать новые автомобили будут прямо в автосалонах с 2020 года

Зарегистрировать новую машину в России с 2020 года можно будет без посещения ГИБДД, пишет "Коммерсантъ". Теперь выдавать номера будут в автосалонах. По информации издания, премьер-министр России Дмитрий Медведев уже подписал соответствующий документ.
Действовать постановление начнет с 1 января 2020 года, вместе с законом "О государственной регистрации транспортных средств". Оно предполагает, что свидетельство о регистрации (СТС) и государственные регистрационные знаки (ГРЗ) на новый автомобиль можно будет получить прямо в автосалоне.
Ответственные сотрудники будут осматривать авто и проверять у владельца документы, а информацию передавать в ГИБДД через портал госуслуг. Затем, если в ведомстве допустят автомобиль к движению, работник автосалона сможет забрать СТС и госномера и передать их владельцу.
Однако не все автодилеры смогут предоставить покупателям эту услугу. Выдавать номера будут лишь те компании, которым присвоят специальный статус и включат в реестр МВД.
Кстати, стоить новая услуга будет не больше 500 рублей: именно такую максимальную цену определили в ФАС.
Напомним, недавно стало известно, что с 2020 года в России изменятся правила экзамена на водительские права. Например, появится возможность аннулировать результаты, если экзаменатор несправедливо поставил низкую оценку.
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