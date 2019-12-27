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"Выгодная зима" на Алтае: проводим каникулы с пользой для себя

, ИА "Амител"
В санатории премиум-класса "Центросоюз" созданы все условия для восстановления физического и эмоционального здоровья

В конце года обычно все подводят определенные итоги, закрывают обязательные позиции на работе, в повседневной жизни. Как правило, этот период проходит в особенной суете – выматывающей и изнуряющей. И если в течение прошедших 365 дней не удавалось в должной степени уделять внимание себе и своему здоровью, пришло самое время. Впереди ждут праздничные каникулы – долгожданные и более чем заслуженные. А значит, пора отправляться за новой порцией сил и вдохновения.

Там, где сконцентрирована энергия Алтая

Здравница федерального значения Белокуриха находится в уникальном месте Алтайского края – у алтайских гор, где живительны и воздух, и вода. Сама природа здесь исцеляет, а дополнить эффект готова первоклассная поддержка профессионального медперсонала санатория Центросоюза РФ.

Все, чем гордится и славится Белокуриха, можно отыскать в санатории: термальные радоносодержащие источники, лечебные грязи, питьевая минеральная вода, целебные травы, мед.

Одно из главных преимуществ "Центросоюза" – это его расположение в самом эпицентре курортной жизни, в непосредственной близости от природных достопримечательностей, горнолыжных трасс, терренкуров и канатной дороги. Так что если вы до сих пор думаете, что отдых в санатории – это скучно, команда "Центросоюза" с радостью вас переубедит.

Прогулки по просторной благоустроенной территории и лечебная физкультура по группам заболеваний. Бильярд, настольный теннис, детский игровой комплекс с аниматорами. Услуги косметолога, тренажерный зал, большой плавательный бассейн, сауна, хаммам, фито-бар. Чайные пантовые церемонии, где вы продегустируете эксклюзивный чай на основе красного корня, бадана и пантового отвара, получите полезные призы и насладитесь ярким шоу.

В вечернее время можно посетить культурно-развлекательный комплекс, где проводят шоу-программы, дискотеки, танцевальные вечера и караоке.

Но, конечно, в первую очередь, помимо обширных развлекательных возможностей, санаторий Центросоюза РФ гордится 50-летним опытом работы по лечебно-оздоровительному направлению.

От диагностики до лечения серьезных болезней

Санаторий Центросоюза РФ специализируется на профилактике и лечении различных заболеваний: сердечно-сосудистой, нервной системы, костно-мышечной системы и соединительной ткани, заболеваний эндокринной системы, нарушений обмена веществ и других.

Здоровье – это самое ценное и самое хрупкое, доверить его хочется только профессионалам. Коллектив санатория Центросоюза РФ состоит из специалистов высокого уровня, за долгие годы работы доказавших свое медицинское мастерство. Здесь применяются инновационные методы и используется современное оборудование.

Для гостей созданы условия для диагностики различного уровня: от общеклинических анализов до ультразвуковых исследований широкого спектра.

Физиотерапия, включающая электролечение, фитопаросауну, мануальную терапию и рефлексотерапию, а также различные виды массажа и многое другое, приведет в состояние баланса не только ваше тело, но и мысли, эмоции.

Славится санаторий Центросоюза собственным бальнеологическим отделением, оснащенным современным профессиональным медицинским оборудованием. Здесь предоставляются водные процедуры практически всех существующих видов: лечебные азотно-кремнистые ванны, ароматические ванны с экстрактами лечебных растений, йодобромные ванны, различные виды лечебных душей, подводный гидромассаж и т.д.

В санатории Центросоюза в г. Белокуриха оздоровление при помощи процедур с использованием пантовых концентратов занимает одно из приоритетных мест. Многие гости после их использования незамедлительно ощущают прилив сил.

Признание на всероссийском уровне

Санаторий Центросоюза вошел в четверку лучших здравниц по всей стране в категории "Премиум", по оценке Национальной курортной ассоциации. Гордое звание вполне заслужено – широкий спектр условий для восстановления жизненного тонуса дополняется комфортным проживанием.

Номерной фонд санатория представлен в удобных вариантах для семейного, индивидуального и корпоративного размещения. Гостям предоставляется возможность большого выбора номеров от "Стандарта" до "Сюита". Корпуса соединены между собой теплыми переходами.

Система питания "Шведский стол", включающая разнообразное трехразовое питание с высококлассным обслуживанием, утолит голод, эстетические и вкусовые предпочтения самых привередливых гостей. Качественные продукты, правильная обработка, изумительный вкус и красивое оформление – все, что нужно для хорошего аппетита, крепкого здоровья и прекрасного настроения гостей.

 

Как известно, именно зимой санатории предлагают самые низкие цены в году. Но "Центросоюз" создает еще более привлекательные предложения.

С 9 января по 29 февраля 2020 года в санатории действует акция "Выгодная зима". При бронировании любой путевки, включая "Отдых", от трех дней предоставляется скидка 15%. Также с 9 января по 9 июня 2020 года действует специальное предложение для пенсионеров – цена ниже на 15% на лечебные и оздоровительные путевки.

Санаторий Центросоюза РФ
Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Славского, д. 45
Телефон: 88001000975
Сайт Лицензия № ЛО-22-01-002628 от 12 декабря 2014 года

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

27.12.2019 11:53
- гость -

Отдых в белокурихе - деньги на ветер, колхоз 20 лет без урожая...

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