Застрявшие фуры создали огромную пробку в Барнауле. Видео

Огромную пробку на улице Челючкинцев в краевой столице спровоцировали несколько фур, застрявших 26 декабря на дороге.
"По ул. Челюскинцев в сторону Папанинцев фуры не могут подняться в горку и из-за этого автомобилисты вынуждены объезжать их по "встречке", – гласит текст поста в паблике "Инцидент Барнаул".
По словам местного жителя, это стало причиной огромной пробки, которая растянулась от проспекта Строителей до улицы Партизанской.
Автолюбителям рекомендуют по возможности объезжать проблемный участок.
Комментарии
Дальнобои на удачу попёрли у них же бизнес...
26.12.2019 14:21
- гость -
Жаль с правами мозгов не дают...))
Вчера два таких же Комс перегородили, при чем один "умник" начал обгонять второго "умника" и параллельно застрял, заслонив две полосы..... ну и скажите что у них в голове? бизнесмены ёпрст)))