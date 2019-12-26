Четверг, 26 Декабрь, 17:10

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Какая концепция реконструкции "Изумрудного парка" вам нравится?

Где должна стоять главная елка Барнаула?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 61,72
€ 68,41
Обь
24см +1



Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Снегопады на АлтаеИтоги года-2019Новый год-2020
Новости

Глава СПЧ рассказал, почему 31 декабря нужно работать, а не отдыхать

, ИА "Амител"
По его словам, большое количество выходных – это неправильно
Глава СПЧ Валерий Фадеев / Фото: 24smi.org

Глава СПЧ Валерий Фадеев / Фото: 24smi.org

Глава Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Валерий Фадеев выступил против решения глав некоторых регионов сделать 31 декабря выходным днем, пишет РИА "Новости". Он отметил, что для новогоднего отдыха россиянам хватит и одного дня.

"Я консерватор. В советское время был один выходной – 1 января, и ничего, работали. А теперь мы 9 января выходим, еще и 31 декабря зацепили. Думаю, что работать надо больше", – рассказал изданию Фадеев.

При этом он отметил, что увеличивать количество выходных для россиян – это неправильно. "Страну надо сдвигать в сторону экономического роста и заметного увеличения доходов, а не в сторону каникул", – пояснил глава СПЧ.

Напомним, что губернаторы нескольких российских регионов подписали указы, согласно которым рабочий день переносится с 31 декабря на 28 декабря. Сначала это сделал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, а затем его примеру последовали в Томской, Кировской, Псковской областях, Ставропольском крае, Карачаево-Черкесии и в Крыму.

В Алтайском крае, кстати, 31 декабря остался рабочим днем – Виктор Томенко рассказал, что в выходном нет необходимости. А глава Республики Алтай Олег Хорохордин порекомендовал работодателям самим принять решение и отпустить сотрудников домой в последний день 2019 года.

Материалы по теме

 

Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

26.12.2019 14:40
Filin

Конь из Фермы животных тоже думал, что плохо живет потому, что мало работает. В результате его увезли на живодерню.

26.12.2019 14:45
- гость -

Ага-ага. "Больше всех в колхозе работала лошадь, но председателем так и не стала".

26.12.2019 14:46
- гость -

в советское время работали для народа - потому и не жалко было поработать и с выходным только 1го января
а при работе на буржуинов надо стремиться к уменьшению рабочего времени - больше времени останется на подготовку к борьбе

26.12.2019 14:54
- гость -

К какой борьбе.

26.12.2019 15:01
- гость -

Думаю, что работать надо больше", – рассказал изданию Фадеев.
------------------------
Едроссы работать не дают. Смысл работать, если за это ничего не получишь. Рабы и крепостные всегда плохо работали.

26.12.2019 15:04
- гость -


26.12.2019 14:54
- гость -

К какой борьбе.

Классовой)

26.12.2019 15:05
- гость -

26.12.2019 14:40
Filin

Ну ты то изработался, судя по тому, что защищаешь в инете наркоту в своих постах.

26.12.2019 15:05
- гость -

Главное не забыть ночью в хоккей сыграть.

26.12.2019 15:12
- гость -

Я не понял, ему кто то запрещает работать? Хочет - пускай работает, может даже для себя субботники организовать! Судя по выражению лица, он в руках с лопатой, заменит трактор.., а на деле - очередное трепло чиновничье!

26.12.2019 15:21
- гость -

>Классовой)
к ней, родимой

26.12.2019 15:42
Даже страшно

Даже страшно становится, что этот персонаж руководит Советом по ПРАВАМ человека

26.12.2019 15:48
- гость -

А где коммент - "Вы сами их выбирали?" волнуюсь что не так с комментатором. жив не?

26.12.2019 16:04
peterdenisenkov_yandex

Почасовая фиксированная оплата труда должна быть как в "проклятых прогнивающих" США. Как поработал так и получил. Можно хоть 365 дней в году отдыхать. Получишь столько же.

26.12.2019 16:13
- гость -

В проклятых сша сверхурочная работа оплачивается х1.5 размере. То есть, если до 18.00 ты получаешь 10 баксов в час, то после 18.00 ты получишь 15 баксов за час.

26.12.2019 16:37
- гость -

Глава Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Валерий Фадеев защищает права тех, кто отдыхает с 1 по 9 января. Примерно 1% работающего населения России.

Так бы и назвали «Совет по правам избранных».

26.12.2019 16:47
гость

Была бы у меня такая зарплата, как у него, и такая работа, я бы работал без выходных и по 20 часов в сутки.

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< декабрь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
17:01
Госдума рассмотрит законопроект о сокращении рекламы в кинотеатрах 1
16:47
Труда вложили много, а эффекта мало: власти рассказали об уборке снега в Барнауле 3
16:28
Россиянам хотят поднять НДФЛ, чтобы помочь малоимущим 18
16:16
Алтайский эксперт опроверг информацию про низкие зарплаты риелторов в Барнауле 0
16:03
Штурмуем сугробы. Барнаул завалило рекордным количеством снега 6
15:46
Движение транспорта по всем трассам Алтайского края возобновилось 0
15:31
Эксперт объяснил, почему нельзя ставить телефон на зарядку на ночь 10
15:20
Кто такой Александр Климин, который может стать вице-губернатором Алтайского края 4
15:07
В Алтайском крае из-за непогоды снова закрыли трассу 0
14:52
Глава Минтранса Алтая опоздал на работу из-за снега и отсутствия в машине лопаты 15
14:49
Новогодний подарок от волонтеров получил ветеран Великой Отечественной 0
14:36
Глава СПЧ рассказал, почему 31 декабря нужно работать, а не отдыхать 16
14:21
Порыв трубы отопления обернулся "горячим душем" для барнаульцев. Видео 1
14:08
Застрявшие фуры создали огромную пробку в Барнауле. Видео 10
13:59
Регистрировать новые автомобили будут прямо в автосалонах с 2020 года 0
13:46
Власти отреагировали на "свастику из детей" в алтайском санатории 0
13:31
Семь человек попали в больницу после ДТП с микроавтобусом на алтайской трассе 2
13:15
Стало известно, где будут строить отель Radisson в Барнауле 43
13:01
Копированию не подлежит: на Алтае создают единственные в своем роде сельхозобъекты 2
12:50
В Барнауле за сутки выпала половина месячной нормы снега 34
12:38
Олимпийский чемпион раскрыл секрет, как сжигать жир во время завтрака 0
12:21
Хирург, строитель, учитель. В России появился календарь вымирающих профессий на 2020-й 19
12:07
СМИ назвали имя нового вице-губернатора Алтайского края 3
12:00
Время чудес. Кумандинская сказка "Алтынплек" 1
11:55
Глава Алтая поздравил рекордного пассажира аэропорта и вместе с ним улетел к Путину 3
11:45
Восстановят с комфортом: в Барнауле действует инновационный подход к реабилитации 0
11:21
Два человека пострадали в жестком ДТП около ТЦ "Арена" в Барнауле 9
11:16
"Утащили в детский дом за нищету". Шаргунов о том, как депутату оставаться человеком 1
11:09
В Барнауле женщина сбила ребенка на остановке и скрылась с места ДТП 20
11:00
В Алтайском крае состоятся предновогодние соревнования по биатлону 0
10:52
В Припяти впервые после аварии нарядили новогоднюю елку 1
10:42
На Алтае предприимчивый мужчина выкопал машину друга из-под снега и угнал ее 0
10:32
Ученые выяснили, когда организм человека начинает стареть 1
10:12
На Урале первоклассница погибла во время игры с кошкой на диване 6
10:02
Осторожно, не проглотите ложку. Готовим бомбический новогодний салат 12
09:52
Тарифы ЖКХ вырастут в России в 2020 году 14
09:31
Улыбайтесь, господа. Что делать, если нет новогоднего настроения и как его поднять 7
09:21
Алтайские пожарные помогли беременной женщине добраться до больницы в сильную метель 6
09:11
Барнаульцев приглашают на фотодень с пушистыми звездами экрана 14
08:50
Диетолог рассказала, кому нельзя пить минеральную воду 0
08:31
Томенко, услышь нас! Красные линии "порезали" 640 домов барнаульского поселка 63
08:17
Депутат Госдумы Лоор учредил стипендию выпускнику школы искусств за возвращение в село 6
08:04
Заведется или не заведется – вот в чем вопрос. Как выбрать АКБ для авто на зиму 0
07:53
Барнаульские католики отметили первое Рождество в "отвоеванном" костеле 9
07:28
Какая погода будет в Алтайском крае на Новый год 0
07:01
"Творчество контролировать нельзя": как смелые идеи развивают АПК на Алтае 0
06:52
Тысячи огней и атмосфера сказки. Барнаул в ожидании Нового года 3
06:31
Успей купить. Что подорожает в России в 2020 году 6
06:13
Сможете ли пережить новогодний корпоратив и не потерять работу. Тест amic.ru 3
06:00
Шторм продолжается. Непогода не уйдет из Алтайского края 26 декабря 2
05:54
Кольцевое солнечное затмение: почему оно редкое и смогут ли его увидеть на Алтае 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.