Глава СПЧ рассказал, почему 31 декабря нужно работать, а не отдыхать

Глава Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Валерий Фадеев выступил против решения глав некоторых регионов сделать 31 декабря выходным днем, пишет РИА "Новости". Он отметил, что для новогоднего отдыха россиянам хватит и одного дня.
"Я консерватор. В советское время был один выходной – 1 января, и ничего, работали. А теперь мы 9 января выходим, еще и 31 декабря зацепили. Думаю, что работать надо больше", – рассказал изданию Фадеев.
При этом он отметил, что увеличивать количество выходных для россиян – это неправильно. "Страну надо сдвигать в сторону экономического роста и заметного увеличения доходов, а не в сторону каникул", – пояснил глава СПЧ.
Напомним, что губернаторы нескольких российских регионов подписали указы, согласно которым рабочий день переносится с 31 декабря на 28 декабря. Сначала это сделал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, а затем его примеру последовали в Томской, Кировской, Псковской областях, Ставропольском крае, Карачаево-Черкесии и в Крыму.
В Алтайском крае, кстати, 31 декабря остался рабочим днем – Виктор Томенко рассказал, что в выходном нет необходимости. А глава Республики Алтай Олег Хорохордин порекомендовал работодателям самим принять решение и отпустить сотрудников домой в последний день 2019 года.
Комментарии
Конь из Фермы животных тоже думал, что плохо живет потому, что мало работает. В результате его увезли на живодерню.
Ага-ага. "Больше всех в колхозе работала лошадь, но председателем так и не стала".
в советское время работали для народа - потому и не жалко было поработать и с выходным только 1го января
а при работе на буржуинов надо стремиться к уменьшению рабочего времени - больше времени останется на подготовку к борьбе
К какой борьбе.
Думаю, что работать надо больше", – рассказал изданию Фадеев.
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Едроссы работать не дают. Смысл работать, если за это ничего не получишь. Рабы и крепостные всегда плохо работали.
26.12.2019 14:54
- гость -
К какой борьбе.
Классовой)
26.12.2019 14:40
Filin
Ну ты то изработался, судя по тому, что защищаешь в инете наркоту в своих постах.
Главное не забыть ночью в хоккей сыграть.
Я не понял, ему кто то запрещает работать? Хочет - пускай работает, может даже для себя субботники организовать! Судя по выражению лица, он в руках с лопатой, заменит трактор.., а на деле - очередное трепло чиновничье!
>Классовой)
к ней, родимой