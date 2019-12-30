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О сексуальной безопасности и не только. Как личные истории превращаются в бизнес

, ИА "Амител"
А вы знаете, как создать социальный проект, который превратится в успешный бизнес?
Девочка / Фото:pixabay.com

Девочка / Фото:pixabay.com

Каждая третья девочка и каждый шестой мальчик в России в детстве сталкивается с сексуальным насилием. Об этом говорят Анжела Пиаже и Юлия Кулешова, руководители проекта "Тебе поверят" и Консультационной службы для родителей по вопросам детской сексуальной безопасности (г. Санкт-Петербург). Девушки признаются, что на данный момент есть только официальная статистика Всемирной организации здравоохранения. Согласно ей, в разных странах от 11% до 30% детей и подростков сталкиваются с сексуальным насилием. В России, по их словам, такой статистики просто нет. Большинство преступлений в отношении детей так и остаются скрытыми – близкие о них не знают или не рассказывают.  Те цифры, которые приводят Анжела и Юля, основаны на количестве обращений пострадавших от сексуального насилия, поступающих в Консультационную службу.

"Прости и забудь"

Юле Кулешовой пришлось столкнуться с сексуальным насилием со стороны отчима в 5 лет. Кошмар продолжался до 12-летнего возраста. Потом оказалось, что в нашей стране крайне мало психологов, которые умеют работать с такой проблемой. Даже в так называемых кризисных центрах.

"Я с 18 лет пыталась найти помощь и нашла ее только к 30 годам. Психологи, к которым я обращалась, говорили разное. Вплоть до того, что это я своими флюидами в 5 лет привлекла своего отчима, что мне самой захотелось такого опыта и поэтому я его соблазнила. А кто-то предлагал все забыть и простить. А ведь мне даже заговорить об этом было ужасно стыдно. Стыдно от того, что внутри моей семьи все это со мной делали", – рассказывает Юля.

"Психологов в вузах действительно не обучают специфике работы по данному профилю, поэтому многие просто не умеют правильно разговаривать, задавать вопросы и не могут помочь, – соглашается Анжела, сама, кстати, психолог. – В итоге возникает ощущение, что это настолько редкая проблема, что рассказывать о ней вдвойне стыдно".

Год назад Юля рассказала о себе в соцсетях и получила шквал писем с подобными историями. Так родился проект Консультационной службы для родителей по вопросам детской сексуальной безопасности.

"Нам удалось собрать команду высококлассных психологов-специалистов, которые сами стали заниматься этой темой и сами учиться. Так возникла Консультационная служба", – рассказывает Анжела.

После того как ребят захлестнул поток историй со всей страны, они решились на второй этап: не просто помочь тем, кому пришлось столкнуться с сексуальным  насилием в детстве, а помочь нынешним детям с этим не столкнуться. В ноябре 2019 года Юля и Анжела стали победителями V Всероссийского конкурса социальных проектов, который ежегодно проводит фонд "Навстречу переменам". Главная задача фонда – помочь начинающим социальным предпринимателям реализовать лучшие бизнес-идеи в сфере решения проблем детства. Девушки выиграли 1,2 млн рублей на развитие проекта, который включает в себя консультации для родителей, образовательный курс и реабилитационную программу.

"Это поможет понять, как научить и защитить ребенка, кто и как может провести нужную диагностику, как психологически реабилитировать ребенка, если он стал жертвой сексуального насилия", – пояснила Юлия Кулешова.

"Важно понимать, что когда мы говорим о сексуальном насилии, речь идет не только об изнасиловании. Это огромная масса действий, которые может совершать агрессор, в том числе мастурбация, просмотр порно в присутствии ребенка. Это тоже сексуальное насилие, которое наносит ему серьезную психологическую травму", – объясняет Анжела.

Границы, которые нельзя подвинуть

До 80% сексуального насилия в отношении детей совершаются в семье и ближайшем окружении. Кажется, это уже общеизвестный факт, но людям его непросто принять. "Люди переживают серьезное потрясение, когда узнают, что кто-то очень близкий оказался способным на подобное. Ведь никто из нас к этому совершенно не готов. Поэтому так важно ребенка научить защитить себя от любых посягательств, даже от близких людей, правильно ставить необходимые границы. Мы не можем быть все время рядом с детьми. И, к огромному сожалению, даже ночевка у родственников может стать потенциальной возможностью того, что в отношении ребенка может быть совершено преступление", – рассказывает Юля.

Анжела называет правила, которые нужно объяснить каждому ребенку. Они просты и понятны даже маленьким детям.

"Правило купальника". Места, которые прикрывают плавочки, называются интимными. И никто не имеет права прикасаться к твоему телу в этих местах, кроме оговоренных ситуаций. Например, осмотра у врача. Но обязательно это должно быть в присутствии мамы или папы. И никогда это не должно быть тайной.

"Правило хороших и плохих прикосновений". Есть хорошие прикосновения, которые вызывают приятные ощущения, когда возникает чувство нежности, любви, солнышка в груди. И бывают прикосновения, от которых чувствуешь себя непонятно, напряженно, стыдно, а может быть, страшно. Это плохие прикосновения. И о них обязательно нужно сказать важному взрослому для ребенка. При этом нужно указать несколько взрослых, с которыми можно обсудить эту ситуацию. Потому что иногда у одного из них может быть слишком много власти.

"Но для каждого возраста – свои правила, разговор с детьми разного возраста ведется по-своему. И наш новый проект, который мы будем развивать на средства гранта "Навстречу переменам", это в первую очередь создание и распространение образовательного курса для родителей, чтобы они могли говорить с детьми на эту тему. Не потому что это сложно. А потому что, как оказалось, родители просто не умеют и не знают как говорить об этом с детьми", – рассказывает Юля.

"Мы используем термин: "историческое напряжение". В нашей стране о сексуальной безопасности взрослые не умеют говорить исторически. Наши родители не говорили об этой проблеме с нами, мы не знаем, как правильно говорить с ребенком. И, соответственно, дети ничего не знают о том, как защититься от агрессора. А когда через много лет начинают рассказывать, родители в шоке – почему ты раньше не сказал? А ребенок был под влиянием насильника и не знал, что это не норма, что об этом нужно рассказать. Мы хотим сделать так, чтобы родители не просто умели говорить об этом, а чтобы это стало базовым навыком, таким как правильно переходить дорогу или не заходить в лифт с незнакомцем. Потому что важно быть первым человеком, который расскажет ребенку, что такое норма", – поясняет Анжела.

По словам девушек, разговаривать с детьми о сексуальной безопасности нужно как можно раньше. В 14 лет будет уже поздно.

"Большой процент насилия совершается в пяти-восьмилетнем возрасте. Ребенок в этот период максимально беззащитен. И если родители не дали ему нужную информацию, он просто не понимает вовремя, что происходит, и остается с этой проблемой один на один", – говорит Анжела. В проекте, который разработали девушки, будет развиваться сразу несколько направлений для родителей и для детей. Это и образовательные курсы, во время которых придется выполнять задания и детям, и родителям, и совместные упражнения.

"Нужно, чтобы это стало информационным полем во всей семейной системе", – подчеркивает Анжела.

Навстречу переменам

Получить грант на развитие проектов, которые улучшают жизнь детей в российских регионах, за последние годы смогли десятки социальных предпринимателей со всей страны. Фонд "Навстречу переменам" проводит Всероссийский конкурс социальных проектов уже в пятый раз. Главная задача фонда – помочь российским предпринимателям реализовать лучшие бизнес-идеи в сфере решения проблем детства.

В этом году заявки на участие подавали 354 социальных предпринимателя со всей России. Это на 20% больше, чем в прошлом году. Авторы десяти лучших проектов защищали их в ноябре перед жюри, которое выбрало пять проектов-победителей – их инициаторы получат гранты в размере 1,2 млн руб. При этом всем 10 финалистам окажут информационную поддержку в их регионах и консультационную помощь в формате "инкубатора", где наставниками выступят в том числе сотрудники компаний-партнеров фонда. К сожалению, ни один из алтайских проектов в этом году до финала не дошел.

Деньги на грант направляют как спонсоры (основной партнер фонда – Tele2, а также Viasat, СTС Медиа, газета Metro), так и обычные люди, жертвующие деньги любым способом, указанным на сайте фонда. Также можно стать волонтером и помочь делом.

Кроме того, поддержать деятельность фонда и социальных предпринимателей, которые стараются изменить жизнь детей и подростков к лучшему, могут абоненты Tele2. Оператор в начале 2017 года запустил благотворительный сервис, с помощью которого можно ежедневно перечислять любую сумму на проекты фонда. При подключении сервиса подписчики сами определяют размер этой суммы (от 1 до 10 рублей в день) и каждую неделю получают информацию о развитии и успехах подопечных фонда. Сервис можно активировать и отключить с помощью USSD-команды. И только за 2018 год почти 50 тысяч клиентов Tele2 перечислили в поддержку проектов фонда 5 212 857 рублей. Подробнее о платформе и других способах поддержки фонда можно прочитать в разделе "Помочь" на сайте "Навстречу переменам".

"Мы не только занимаемся благотворительностью, но стараемся вырастить успешный бизнес. Мы хотим, чтобы каждый рубль, который мы выделяем на ту или иную социальную проблему, приносил максимальную отдачу, – подчеркнул один из членов жюри конкурса, генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин. – Часто мы видим готовый проект, который уже решает какие-то сложные проблемы. Но нам понятно, что он будет развиваться и без нашей помощи, поэтому в первую очередь мы стараемся поддерживать те проекты, где наша роль и помощь будет ключевой".

В этом году перед жюри предстали по-настоящему сильные проекты. Авторы не просто рассказывали, как они могут улучшить жизнь детей, но и представляли грамотную схему того, как на этом можно создавать или развивать бизнес. Ведь если проект выходит на самоокупаемость, это значит, что и помочь он сможет большему числу людей и не прекратит существование без внешнего финансирования. Интересно и то, что практически каждый вырастил свой проект на основе личной истории.

Например, Наталья Малько из Москвы воспитывает дочь с диагнозом "детский церебральный паралич". Ей пришлось столкнуться с тем, что в России практически не производят одежду для детей с особенностями развития. А ведь даже застегнуть обычную молнию для многих таких детей – невыполнимая задача. Наталья сама разработала такую одежду — удобную и красивую.

Светлана Сахарова и Ольга Трутнева из Красноперекопска показали проект инклюзивных творческих мастерских. В Крыму эти предприниматели работают с детьми-инвалидами, обучая их посильным ручным делам. В будущем люди с ограниченными возможностями смогут зарабатывать себе на жизнь, получив полезную профессию. Например, заниматься изготовлением керамики. Павел Бережанский (г. Москва) разработал программно-аппаратный комплекс для раннего выявления и профилактики астмы у детей до пяти лет: небольшое устройство, которое надевают на палец. Прибор помог обследовать уже несколько тысяч детей. Грант ему необходим, чтобы о новой технологии узнало как можно больше людей.

Лидия и Анастасия Усановы (г. Москва) представили устройство для коррекции врожденного нистагма и косоглазия у детей. Достаточно несколько сеансов занятий на таком устройстве – и можно обойтись без операций. С помощью своей технологии они уже вылечили около 300 детей. Аналогов этому прибору в России нет.

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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

30.12.2019 15:31
Гость

Какие молодцы! Удачи девушкам.

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