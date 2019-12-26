Глава Минтранса Алтая опоздал на работу из-за снега и отсутствия в машине лопаты

Министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев сообщил журналистам, что опоздал в четверг, 26 декабря, на работу, из-за того что застрял на машине во дворе, который был не очищен после снегопада. По его словам, у него не оказалось в автомобиле лопаты и пришлось искать у соседа.
"Я на работу приехал не в 8 утра, как обычно, а в 8:15. 10 минут времени искал лопату во дворе. Потом с соседом мы дружно откопали две машины и разъехались", – отметил министр.
По его словам, ситуация на дорогах в Алтайском крае очень тяжелая. Трасса на Рубцовск до сих пор закрыта для всех видов транспорта. Накануне на дороге произошла авария с участием 14 автомобилей из-за плохой видимости. Для большегрузного и пассажирского транспорта движение ограничено по направлениям Бийск – Белокуриха, с 6+100 км по 64+163 км, Алейск –Чарышское, с 0+000 до 128+000 км, от г. Алейска до с. Алексеевка в Чарышском районе, Алейск – Петропавловское – Смоленское, с 0+000 до 60+000 км, от г. Алейска до с. Усть-Пристань, а также по федеральной трассе Р-256 "Чуйский тракт", от Барнаула до Бийска и от Новоалтайска до Бийска.
По словам Александра Дементьева, в 18:00 будет проведено повторное совещание по итогам работы за весь день. На всех трассах задействовано порядка 400 единиц техники. Во всех филиалах ДСУ организованы мобильные пункты обогрева. Техника на трассах работает без перерыва 24 часа в сутки. Людей привозят на работу прямо к технике, чтобы не терять времени.
В круглосуточном режиме налажена связь с другими ведомствами. В особенности с Минздравом. 25 декабря скорая не могла пробиться сквозь сугробы на дороге и пришлось экстренно расчищать проезд для спецавтомобиля. Также за прошедшую ночь в роддома были доставлены две женщины.
Что касается Барнаула, то сейчас ситуация в городе критическая. Городские службы не справляются. по данным Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в декабре количество осадков, выпавших на территории города Барнаула, составило 160% от среднемесячной нормы (47 мм). Причем только за последние сутки выпало 13 мм осадков, или 48% среднемесячной нормы декабря.
В ночь с 25 на 26 декабря на улицах города работало 154 единицы снегоуборочной техники. Силами предприятия с дорог краевой столицы вывезли почти 6000 кубометров снега. На обработку реагентами проезжей части израсходовано 165 тонн песчано-соляной смеси.
Комментарии
а нет, он должен был пустить вперед себя всю снегоуборочную технику)
Потом с соседом мы дружно откопали две машины
одной лопатой дружно копали... он что не знает как лопату держать?
Этот человек в администрацию края с Марса прилетел или с Таити?
Неясно, что здесь Сибирь?
Снег, бураны? Нет????
Непрофессионализм дикий.
Пиарщики.
Интересно, а как Александр Дементьев обходился до сих пор без лопаты, коль уж ставит машину в дворе? Парковочное место ему кто чистит? Трактор от ДСУ?
чтобы они все застряли в снегу, как это делает народ. Не пройти по городу. Самый центр, улица Чкалова, рядом городская, краевая администрация, заксобрание. Вообще со дня первого снега ничего не чистится. Управление по охоте, стыдоба, в машинах сидят водители, ну их бы попросили откопать снег, машины не могут припарковаться, все в снегу.Позор! У нас кто сейчас за городом следит? Всех в отставку, а Франку не до дорог? Он что уже занят выборами, зачем он нам, если он не может порядок навести?!
Вот раньше как было? Приходит паренек на завод и работает сначала простым , допустим, слесарем. Потом смотрят, паренек то смышленый, и ставят его бригадиром. Тянет паренек бригадирскую лямку, справляется - ставят сменным мастером, потом мастером участка, далее начальником смены, начальником цеха. Посылают учится на повышение квалификации.... И становится в итоге паренек министром. А сейчас?????
У него даже лопаты в машине нет зимой .
что обозначают цифры в тексте после знака плюс :"Бийск – Белокуриха, с 6+100 км по 64+163 км, Алейск –Чарышское, с 0+000 до 128+000 км"
В Барнауле летом то не разъехаться толком, особенно в часы пик, не говоря уже о зиме с "внезапными" буранами, и сотнями тысяч тонн снежной каши под колесами.
Это интересный министр, он в Воронеже отличался, после чего был торжественно уволен.
Да на кой ему лопата, трактор должен был откопать, но застрял и не приехал - как показатель работы Министерства транспорта АК.
26.12.2019 16:09
- гость -
Вы своим высказыванием ему имидж портите. Ничего скоро примут закон, вот от таких как вы, что бы не разносили грязь лишнюю, не подрывали доверие.
Кто у него пресс-секретарь такой бред написан , как это вообще публикуют !
16:15
Вы почитайте о его похождениях в Воронеже. Портить уже давно нечего.
У многих дворников нет лопат, поэтому и не чистят
не жалко