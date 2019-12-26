Четверг, 26 Декабрь, 15:34

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Какая концепция реконструкции "Изумрудного парка" вам нравится?

Где должна стоять главная елка Барнаула?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 61,72
€ 68,41
Обь
24см +1



Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Снегопады на АлтаеИтоги года-2019Новый год-2020
Новости

Глава Минтранса Алтая опоздал на работу из-за снега и отсутствия в машине лопаты

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Александр Дементьев сообщил, как в регионе борются со снегом
Фото: правительство Алтайского края

Фото: правительство Алтайского края

Министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев сообщил журналистам, что опоздал в четверг, 26 декабря, на работу, из-за того что застрял на машине во дворе, который был не очищен после снегопада. По его словам, у него не оказалось в автомобиле лопаты и пришлось искать у соседа.

"Я на работу приехал не в 8 утра, как обычно, а в 8:15. 10 минут времени искал лопату во дворе. Потом с соседом мы дружно откопали две машины и разъехались", – отметил министр.

По его словам, ситуация на дорогах в Алтайском крае очень тяжелая. Трасса на Рубцовск до сих пор закрыта для всех видов транспорта. Накануне на дороге произошла авария с участием 14 автомобилей из-за плохой видимости. Для большегрузного и пассажирского транспорта движение ограничено по направлениям Бийск – Белокуриха, с 6+100 км по 64+163 км, Алейск –Чарышское, с 0+000 до 128+000 км, от г. Алейска до с. Алексеевка в Чарышском районе, Алейск – Петропавловское – Смоленское, с 0+000 до 60+000 км, от г. Алейска до с. Усть-Пристань, а также по федеральной трассе Р-256 "Чуйский тракт", от Барнаула до Бийска и от Новоалтайска до Бийска.

По словам Александра Дементьева, в 18:00 будет проведено повторное совещание по итогам работы за весь день. На всех трассах задействовано порядка 400 единиц техники. Во всех филиалах ДСУ организованы мобильные пункты обогрева. Техника на трассах работает без перерыва 24 часа в сутки. Людей привозят на работу прямо к технике, чтобы не терять времени.

В круглосуточном режиме налажена связь с другими ведомствами. В особенности с Минздравом. 25 декабря скорая не могла пробиться сквозь сугробы на дороге и пришлось экстренно расчищать проезд для спецавтомобиля. Также за прошедшую ночь в роддома были доставлены две женщины.

Что касается Барнаула, то сейчас  ситуация в городе критическая. Городские службы не справляются. по данным Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в декабре количество осадков, выпавших на территории города Барнаула, составило 160% от среднемесячной нормы (47 мм). Причем только за последние сутки выпало 13 мм осадков, или 48% среднемесячной нормы декабря.

В ночь с 25 на 26 декабря на улицах города работало 154 единицы снегоуборочной техники. Силами предприятия с дорог краевой столицы вывезли почти 6000 кубометров снега. На обработку реагентами проезжей части израсходовано 165 тонн песчано-соляной смеси.

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Снегопады на Алтае
Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

26.12.2019 15:01
- гость -

а нет, он должен был пустить вперед себя всю снегоуборочную технику)

26.12.2019 15:03
- гость -

Потом с соседом мы дружно откопали две машины


одной лопатой дружно копали... он что не знает как лопату держать?

26.12.2019 15:04
маня

Этот человек в администрацию края с Марса прилетел или с Таити?
Неясно, что здесь Сибирь?
Снег, бураны? Нет????
Непрофессионализм дикий.
Пиарщики.

26.12.2019 15:07
Отчаянная

Интересно, а как Александр Дементьев обходился до сих пор без лопаты, коль уж ставит машину в дворе? Парковочное место ему кто чистит? Трактор от ДСУ?

26.12.2019 15:12
гость

чтобы они все застряли в снегу, как это делает народ. Не пройти по городу. Самый центр, улица Чкалова, рядом городская, краевая администрация, заксобрание. Вообще со дня первого снега ничего не чистится. Управление по охоте, стыдоба, в машинах сидят водители, ну их бы попросили откопать снег, машины не могут припарковаться, все в снегу.Позор! У нас кто сейчас за городом следит? Всех в отставку, а Франку не до дорог? Он что уже занят выборами, зачем он нам, если он не может порядок навести?!

26.12.2019 15:13
- гость -

Вот раньше как было? Приходит паренек на завод и работает сначала простым , допустим, слесарем. Потом смотрят, паренек то смышленый, и ставят его бригадиром. Тянет паренек бригадирскую лямку, справляется - ставят сменным мастером, потом мастером участка, далее начальником смены, начальником цеха. Посылают учится на повышение квалификации.... И становится в итоге паренек министром. А сейчас?????
У него даже лопаты в машине нет зимой .

26.12.2019 15:26
Вопрос

что обозначают цифры в тексте после знака плюс :"Бийск – Белокуриха, с 6+100 км по 64+163 км, Алейск –Чарышское, с 0+000 до 128+000 км"

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< декабрь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
15:31
Эксперт объяснил, почему нельзя ставить телефон на зарядку на ночь 0
15:20
Кто такой Александр Климин, который может стать вице-губернатором Алтайского края 0
15:07
В Алтайском крае из-за непогоды снова закрыли трассу 0
14:52
Глава Минтранса Алтая опоздал на работу из-за снега и отсутствия в машине лопаты 7
14:49
Новогодний подарок от волонтеров получил ветеран Великой Отечественной 0
14:36
Глава СПЧ рассказал, почему 31 декабря нужно работать, а не отдыхать 10
14:21
Порыв трубы отопления обернулся "горячим душем" для барнаульцев. Видео 1
14:08
Застрявшие фуры создали огромную пробку в Барнауле. Видео 7
13:59
Регистрировать новые автомобили будут прямо в автосалонах с 2020 года 0
13:46
Власти отреагировали на "свастику из детей" в алтайском санатории 0
13:31
Семь человек попали в больницу после ДТП с микроавтобусом на алтайской трассе 2
13:15
Стало известно, где будут строить отель Radisson в Барнауле 33
13:01
Копированию не подлежит: на Алтае создают единственные в своем роде сельхозобъекты 2
12:50
В Барнауле за сутки выпала половина месячной нормы снега 33
12:38
Олимпийский чемпион раскрыл секрет, как сжигать жир во время завтрака 0
12:21
Хирург, строитель, учитель. В России появился календарь вымирающих профессий на 2020-й 17
12:07
СМИ назвали имя нового вице-губернатора Алтайского края 3
12:00
Время чудес. Кумандинская сказка "Алтынплек" 1
11:55
Глава Алтая поздравил рекордного пассажира аэропорта и вместе с ним улетел к Путину 2
11:45
Восстановят с комфортом: в Барнауле действует инновационный подход к реабилитации 0
11:21
Два человека пострадали в жестком ДТП около ТЦ "Арена" в Барнауле 9
11:16
"Утащили в детский дом за нищету". Шаргунов о том, как депутату оставаться человеком 1
11:09
В Барнауле женщина сбила ребенка на остановке и скрылась с места ДТП 20
11:00
В Алтайском крае состоятся предновогодние соревнования по биатлону 0
10:52
В Припяти впервые после аварии нарядили новогоднюю елку 1
10:42
На Алтае предприимчивый мужчина выкопал машину друга из-под снега и угнал ее 0
10:32
Ученые выяснили, когда организм человека начинает стареть 1
10:12
На Урале первоклассница погибла во время игры с кошкой на диване 5
10:02
Осторожно, не проглотите ложку. Готовим бомбический новогодний салат 10
09:52
Тарифы ЖКХ вырастут в России в 2020 году 12
09:31
Улыбайтесь, господа. Что делать, если нет новогоднего настроения и как его поднять 7
09:21
Алтайские пожарные помогли беременной женщине добраться до больницы в сильную метель 6
09:11
Барнаульцев приглашают на фотодень с пушистыми звездами экрана 14
08:50
Диетолог рассказала, кому нельзя пить минеральную воду 0
08:31
Томенко, услышь нас! Красные линии "порезали" 640 домов барнаульского поселка 54
08:17
Депутат Госдумы Лоор учредил стипендию выпускнику школы искусств за возвращение в село 6
08:04
Заведется или не заведется – вот в чем вопрос. Как выбрать АКБ для авто на зиму 0
07:53
Барнаульские католики отметили первое Рождество в "отвоеванном" костеле 9
07:28
Какая погода будет в Алтайском крае на Новый год 0
07:01
"Творчество контролировать нельзя": как смелые идеи развивают АПК на Алтае 0
06:52
Тысячи огней и атмосфера сказки. Барнаул в ожидании Нового года 3
06:31
Успей купить. Что подорожает в России в 2020 году 6
06:13
Сможете ли пережить новогодний корпоратив и не потерять работу. Тест amic.ru 3
06:00
Шторм продолжается. Непогода не уйдет из Алтайского края 26 декабря 2
05:54
Кольцевое солнечное затмение: почему оно редкое и смогут ли его увидеть на Алтае 0
23:56
Кишечник может предупреждать человека о раке на ранней стадии 0
23:15
Россиян предупредили об опасной болезни, которой можно заразиться от домашней собаки 2
22:48
Школьник напал с молотком на учительницу в Екатеринбурге 2
22:16
Путин засомневался в том, что россияне ощущают перемены к лучшему 11
21:44
Интимная травма. У телеведущей Леры Кудрявцевой лопнула силиконовая грудь 11

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.