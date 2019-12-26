В Алтайском крае из-за непогоды снова закрыли трассу

26 декабря в Алтайском крае сохраняются сложные погодные условия, в связи с чем закрыли еще одну трассу, информирует пресс-служба "Алтайавтодора".
Из-за метели движение для всех видов транспорта ограничили по автодороге Бийск – Белокуриха.
В то же время на некоторых участках ситуация улучшается. В частности, автолюбителям позволили выехать на трассы Алейск – Чарышское и Алейск – Петропавловское – Смоленское.
Напомним, неблагоприятные метеоусловия прогнозировали заранее. По данным регионального Гидрометцентра, 27 декабря метели закончатся.
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