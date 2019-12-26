Эксперт объяснил, почему нельзя ставить телефон на зарядку на ночь

Лучше не держать телефон на зарядке после того, как показатель батареи достиг 100%, рассказал директор немецкой компании по производству аккумуляторов BatterieIngenieure Доминик Шульте. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Betting Insider.
Поэтому неправильно ставить телефон на зарядку на всю ночь, как любят делать многие пользователи, отметил эксперт. Если телефон зарядился, но все еще подключен к сети, это сильно портит аккумулятор. Другими словами, аккумулятор от этого "быстрее стареет", объяснил Шульте.
"Лучше всего заряжать телефон утром или в любое другое время, только не держите его всю ночь на 100% заряда", – посоветовал специалист.
По его словам, старение литий-ионного аккумулятора неизбежно в любом случае. Но медленнее всего оно будет происходить, если держать заряд телефона на уровне 30-50%.
При этом такие крупные производители смартфонов, как Apple, Samsung и LG с этим не совсем согласны, отмечает издание. Например, менеджер по продукту компании Google Рональд Хо пояснил, что в современных смартфонах есть оптимизирующие технологии. Они предотвращают "перезарядку" смартфона.
Комментарии
все это время заряжал неправильно. где же ты раньше был, эксперт?
По моему человеку с такой должностью "директор немецкой компании по производству аккумуляторов BatterieIngenieure" Доминик Шульте. должно быть выгодно чтоб мы заряжали неправильно от этого растут продажи то что он производит. что он несет? больше этому верю "менеджер по продукту компании Google Рональд Хо пояснил, что в современных смартфонах есть оптимизирующие технологии. Они предотвращают "перезарядку" смартфона"
эксперт то походу ненастоящий)))
Директору немецкой компании по производству аккумуляторов BatterieIngenieure Доминику Шульте должно быть известно, что все аккумуляторы, используемые в современных телефонах оснащены контроллером, который не допустит перезаряда. Да что там перезаряда, он еще и температуру контролирует у аккумуляторной батареи, потому как литиевые батареи могут воспламениться при перегреве... Спец блин
Эксперт диванный не понимает что заряд после достижения полного заряда блок заряда отключается и от сети не потребляет энергию. После 100% заряда, защита в телефоне не даст перезаряд аккумулятора.
Эээээксперт... да на всех более менее современных смартфонах есть защита, если он заряжен 100% больше он уже не будет заряжаться (и портить батарею) это информация верна для старых телефонов где такой защиты не было предусмотрено.
Эксперту лучше ставить клизму на ночь.
26.12.2019 16:02
Барнаулец
Абсолютно верно изложено
26.12.2019 16:20
- гость -
Эксперту лучше ставить клизму на ночь.
Но только не на протяжении всей ночи, чтобы избежать "перезаряда" кишечника
Так себе эксперт))))
Да это он про Siemens C55 2002-го года говорил...