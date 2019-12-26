Движение транспорта по всем трассам Алтайского края возобновилось

В Алтайском крае сняты ограничения движения по трассам, которые устанавливали 25-26 декабря, сообщили amic.ru в пресс-службе Министерства транспорта Алтайского края.
"На всех дорогах края в круглосуточном режиме работает порядка 400 единиц техники, – уточнили в ведомстве. – При этом напоминаем вам о необходимости соблюдать скоростной режим и дистанцию! Будьте внимательны".
Уточнить информацию об обстановке на дорогах можно в КГКУ "Алтайавтодор": (3852) 363-169, 8-800-222-31-69; ФКУ Упрдор "Алтай": (3852) 631-459, а также у дежурной службы МЧС: (3852) 202-610 и дежурного УГИБДД: (3852) 393-586.
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