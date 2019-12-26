Алтайский эксперт опроверг информацию про низкие зарплаты риелторов в Барнауле

Информация о том, что барнаульские риелторы зарабатывают меньше всех в России, является "неправдой", заявил президент Союза риелторов Барнаула и Алтайского края (СРБ) Дмитрий Дворядкин. Об этом он написал у себя на странице в Facebook. Рейтинг зарплат недавно опубликовал портал "Авито Работа". По словам Дворядкина, сравнивать зарплаты специалистов по недвижимости некорректно.
Согласно результатам исследования, барнаульские риелторы получают в среднем меньше 40 тысяч рублей – меньше всех в России. Дворядкин пояснил, что специалисты основывались на тех данных, что указывают в вакансиях на "Авито". Поэтому их нельзя считать корректными, а точно подсчитать зарплату риелторов почти невозможно, отметил эксперт.
"Доход риелтора формируется исходя из того, сколько квартир он продал. Сегодня это может быть 3, 5, 7, 10 квартир, а в следующем месяце – ни одной или одну. А значит, некорректно говорить о заработке риелтора как о чем-то стабильном. Оклада-то, повторюсь, нет", – пояснил президент алтайского Союза риелторов.
При этом он подчеркнул, что сотрудники агентств недвижимости, которые входят в СРБ, получают больше 40 тысяч. А то, что в таких крупных городах, как Москва или Казань, риелторы получают больше, можно объяснить разной ценой на недвижимость.
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