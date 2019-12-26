Штурмуем сугробы. Барнаул завалило рекордным количеством снега

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Уже вторые сутки в столице Алтайского края бушует непогода. Если 25 декабря барнаульцы сражались со штормовым ветром, то 26-го – с наметенными сугробами.
Многие автомобилисты просто не смогли выехать утром из дворов и не забуксовать. Снегоуборочная техника города не справляется с таким количеством снега. По данным Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в декабре количество осадков, выпавших на территории города Барнаула, составило 160% от среднемесячной нормы (47 мм). Причем только за последние сутки – 13 мм, или 48% среднемесячной нормы декабря.
Как выглядит Барнаул сейчас, смотрите в нашем фоторепортаже.
Комментарии
Бог создал рай, а сатана - алтайский край...
за последние сутки 13 мм? Это же даже не 1,5 см
1 миллиметр осадков это 1 литр воды на 1 квадратный метр. То есть за последние сутки выпало 13 литров на 1 квадратный метр. Много это или мало?
Ой! А где картинку с техникой убирающей снег нашли???
Наверное с Нска фотка?
За весь день один МТЗ попался и КАМАЗ со снегом. ЗА ВЕСЬ ДЕНЬ.
Один миллиметр выпавшего снега приравнивается к 1–1,5 см высоты снежного покрова в зависимости от структуры снега. По метеорологическому наставлению, миллиметр осадков — это один литр воды на квадратный метр. На всех метеостанция стоят осадкомерные ведра, из которых, в 9 и 21 час по Гринвичу, осадки выливаются в специальный сосуд, по которому измеряется их количество. Твердые осадки — снег, град — растапливаются, а потом специалисты измеряют получившуюся воду. Измерение воды проходит следующим образом: объем — см3, делят на площадь поперечного сечения осадкомера — см2. Полученную толщину слоя воды выражают в миллиметрах.
На Чудненко 110 какой-то идиот на Мтз-5 перегородил кучей снега тратуар. Ходим по проезжей части.