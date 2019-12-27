Все по 49 рублей и галстук в подарок: в Барнауле пройдет заключительная распродажа

Первый в Алтайском крае благотворительный магазин Charity market в канун Нового, 2020 года устраивает большую распродажу.
В самом добром магазине с 27 по 30 декабря 2019 года на всю одежду действует волшебная цена – 49 рублей. Для прекрасных девушек здесь подобраны красивые комплекты на любой случай, а мужчин порадует возможность уйти со стильным галстуком в подарок. Все гости Charity market успеют обновить гардероб к грядущим праздникам, прилично сэкономить семейный бюджет, а также стать для кого-то добрым Дедом Морозом. Все средства, вырученные на распродаже, пойдут на помощь бедным семьям.
Кроме того, каждый гость магазина, совершивший в дни предновогодней акции покупку от 1000 рублей, автоматически участвует в розыгрыше особого сюрприза. Победитель будет определен 30 декабря генератором случайных чисел.
Что ждет еще? Прекрасное настроение и предпраздничная атмосфера с традиционными новогодними угощениями.
Благотворительный магазин Charity market
г. Барнаул, пр. Социалистический, 64 (ТЦ "На соборной")
График работы: с 10:00 до 19:00
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