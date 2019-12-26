Россиянам хотят поднять НДФЛ, чтобы помочь малоимущим

Стали известны детали обсуждаемой отмены НДФЛ для малоимущих. Как сообщают "Ведомости", чтобы помочь гражданам с низким уровнем доходов, предлагают повысить ставку подоходного налога всем остальным.
По информации издания, правительство активно обсуждает варианты восполнения убытков бюджета из-за налоговой льготы для малоимущих.
Дело в том, что налоги – это самый главный пункт дохода бюджета. За 11 месяцев 2019 года жители России заплатили 3,7 трлн рублей НДФЛ.
С его отменой для бедных пропадают поступления от 18,6 млн человек, которые зарабатывают на уровне прожиточного минимума, а это 2,7% населения.
Особенно сильный удар это может нанести региональным бюджетам, которые очень зависят от сбора налогов. Например, в Алтайском крае и входящих в него муниципалитетах, НДФЛ – самый крупный источник доходов в бюджете.
"Ведомости" со ссылкой на слова неназванного чиновника утверждают, что восполнять убытки предлагают за счет остальных категорий граждан, подняв им НДФЛ с 13% до 16%.
Опрошенные изданием эксперты критически относятся к инициативе отмены НДФЛ для малоимущих. Так, член Экономической экспертной группы Александра Суслина уверена, что на фоне роста цен это скорее создаст видимость борьбы с бедностью, чем окажется реальной помощью для граждан, которые находятся в затруднительном финансовом положении. Кроме того, по ее мнению, есть риск, что работодатели станут специально занижать официальную зарплату, чтобы не платить налог, а доплачивать уже "в конверте".
Комментарии
Клоуны, вы бы лучше ввели налог на роскошь и тому подобное или просто ссыте это сделать. Себя любимых жалко, на нары вас всех.
Ха.
Битый не битого везёт.
Малоимущие малоимущим помогают!
А олигархи как скрывали налоги так и будут.
Прям Джанни Родари -"Чиполино"-А посоле того как они ввели налог на воздух, мы стали реже дышать.
Ахахахахахахахахахахахахаахах!!
Что за чушь они снова несут?
малоимущие - которые зарабатывают на уровне прожиточного минимума,
восполнять убытки предлагают за счет остальных категорий граждан, подняв им НДФЛ с 13% до 16%
я так понимаю пенсионная реформа прошла без экцессов, повышение ндс тоже - теперь можно и ндфл для дорогих россиян на 23% повысить )))
Однозначно поднимем бунт. Хватит уже. Все проглотил наш народ и НДС и пенсионнуб реформу. НДФЛ не пройдет!
Все повысят.
Налог на самозанятых. За них уже заказчики из своего кармана заплатили, без возмещения. Дурь полная
26.12.2019 16:43
- гость - Проглотите, как миленькие. По маслу пройдет.
Надо как в Китае, за коррупцию расстреливать показательно чинуш. А вилы то уже готовы.
я думаю население отнесется к нововведению с пониманием (с)
Следующий этап отмена районного коэффициента?
Заголовок должен быть такой - Олигархам хотят поднять НДФЛ, чтобы помочь Россиянам!
Только мне сразу понятно, что все кто могут, официальную ЗП оставят на уровне прожиточного минимума, а всё остальное выведут в конверты. Платить НДФЛ будут те, кто не может вывести - то есть бюджетники, и без того самые низкооплачиваемые.
"Ведомости" со ссылкой на слова неназванного чиновника.... неназванного)))))) ссыт, до дома то точно не дойдет)))))
18,6 млн человек это 2,7% населения???????
Олигархи оформили недвижимость на РФ и налоги не платят, а кто платит, то 13%.
Без лоха жизнь плоха. Лох за все заплатит.