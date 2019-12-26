Труда вложили много, а эффекта мало: власти рассказали об уборке снега в Барнауле

Обильные снегопады создали массу проблем не только для горожан, но и для дорожных служб, рассказал первый замглавы администрации Барнаула по дорожно-благоустроительному комплексу Анатолий Воронков. Он объяснил, какие улицы чистят в первую очередь и почему результат этой работы не так заметен.
По словам Воронкова, из-за сильных снегопадов дорожным службам пришлось перестроить свою работу. Но схема очистки осталась прежней.
"Главное – обеспечить проезд общественного транспорта по основным магистралям и подъезд к школам, больницам, станциям скорой помощи. Также мы в обязательном порядке должны обеспечить жителям пригорода путь на работу. Уже после этого мы начинаем работать на второстепенных улицах", – объяснил Воронков.
По его словам, труда в уборку снега вложили много, а увидеть положительный эффект не получается: мешает непогода.
"Но сейчас погода успокаивается. Я думаю, что за ближайшие дни мы задачу выполним и очистим город от снега. Очень активно работаем с предприятиями, привлекаем дополнительную технику. С сегодняшнего дня огромную помощь оказывают волонтеры. Студенты отрабатывают на тротуарах и социальных объектах", – добавил замглавы города.
При этом Воронков отметил, что каждый день на уборку снега в Барнауле выходит порядка 100-120 единиц собственной техники и около 70-80 дополнительной. На очистке улиц ежедневно задействовано около 120-140 человек.
Комментарии
Вы лопаты к Техники не приписывайте !
Чтобы был результат, надо работать не много, а эффективно. Но, "здесь мерилом работы считают усталость"(с) Бутусов.
Эти работать эффективно не могут и не хотят! С очисткой снега провал очередной, но врет как дышит - обеспечивают они проезд на работу, а вот мы сегодня не могли со своей улицы 2 часы выехать, буксовали, т.к. эти с начала года снег на улице не чистили ни разу!!!
В "ближайшие дни" это полмесяца минимум. А вообще я ни разу даже не слышал о конкретных планах по очистке улиц от снеговых завалов. Если у Воронкова нет конкретной работы, не нужно нам общих слов, пусть чётко скажет об этом тот, кто знает дело. А тем, кто работает в эти дни круглосуточно - большая благодарность.
Снегопады создали проблемы?
Может нужно было снег убирать, не в холостую снегоуборочную технику гонять?
Видел пару раз до снегопадов такую картину:трактор едет, но ножи поднята мгалка крутится. Вроде бы работает, а эффекта ноль.Вчера и сегодня за день не уведел ни одной убирающей снег техники на улицах.
А почти 300 сотни техники, где нибудь должы были засветиться?