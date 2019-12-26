Госдума рассмотрит законопроект о сокращении рекламы в кинотеатрах

Депутаты фракции ЛДПР внесли на рассмотрение Госдумы законопроект об ограничении продолжительности рекламных роликов, которые показывают в кинотеатрах перед сеансом.
Авторы инициативы предлагают запретить показывать рекламу дольше 10 минут для зрителей от 12 лет, семи минут – от 6 лет, пяти минут – меньше 6 лет.
Либерал-демократы обратили внимание законодателей на тот факт, что сейчас хронометраж рекламы перед началом киноленты может достигать получаса.
Инициаторы настаивают, что принять законопроект необходимо, чтобы был единый подход к длительности рекламы перед демонстрацией фильма.
С текстом документа можно ознакомиться в электронной базе данных нижней палаты.
Комментарии
А НА ТЕЛЕВИДЕНИИ???????
Здесь же полный беспредел!!!!!!