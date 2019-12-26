Тысячи кубов контрабандного леса пытались вывезти в Казахстан с Алтая

Крупную контрабанду леса из Алтайского края в Казахстан выявили таможенники при содействии регионального управления ФСБ.
Как сообщает пресс-служба сибирской таможни, злоумышленники незаконно вывезли из страны почти тысячу кубометров древесины. Для этого они использовали подложные документы на груз.
Таким образом обработанные лесоматериалы из сосны перевозили через границу с июля по сентябрь 2019 года. По факту контрабанды в крупном размере возбудили три уголовных дела.
В региональном управлении таможни отметили, что в 2019 году возбуждены 10 уголовных дел за подобные преступления с древесиной.
Комментарии
да вы что, вывозят уже десяток лет, а только заметили. Прозрение у них.
С июля по сентябрь... Сталин нужен...
Взялись. Ну и хорошо.
Фуры в Казахстан (вероятно далее в Китай) идут без начала и конца. Кругляк. Пихта, сосна. И это вовсе не 1000 кубов, а миллионы. Тут просто кто-то не поделился и его сдали.