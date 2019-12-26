"Всем не просто". Из-за непогоды пациентам приходится дольше ждать "Скорой помощи"

Пациентам в Алтайском крае последние несколько дней приходится дольше ждать приезда "Скорой помощи". Причина — в погодных условиях и обстановке на дорогах края. Напомним, два дня в регионе действует штормовой прогноз с сильным ветром и снегопадом. В крае были перекрыты ряд трасс, а в населенных пунктах, в том числе в Барнауле, дорожные службы не успевают очищать проезды от снега. Автомобили застревают в снегу. Не исключение и машины "Скорой помощи".
Тем не менее, как подчеркнула начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Алтайского края Жанна Вахлова, пока бригадам "скорой" удается успеть доехать до пациентов в установленные временные рамки.
Например, в Барнауле скорая должна прибыть к пациенту в течение 11 минут с момента вызова.
"Но если подобная ситуация на дорогах региона и города продолжится, скорость доезда может немного удлиниться. Просим всех отнестись с пониманием", — обратилась к пациентам Жанна Вахлова.
Она подчеркнула, что в связи с непогодой увеличилось и количество вызовов к больным: людям не просто добираться сквозь снежные завалы и они предпочитают получить медицинскую помощь на дому. При этом и участковым терапевтам также приходится непросто. "Но без медицинской помощи у нас не останется никто", — подчеркнула Вахлова.
В то же время она отметила, что сейчас водители с большим пониманием относятся к "скорой помощи" и стараются по возможности уступить ей дорогу.
Добавим, из-за непогоды 25 декабря "Скорая помощь" не смогла из Алейска привезти в Барнаул роженицу. У женщины начались роды на сроке 34 недели. Однако из-за бушующей метели машина застряла на трассе. Навстречу им выехали сразу две бригады центра "ДАР", детская и взрослая. Женщину доставили в ЦРБ Топчихинского района. Роды прошли успешно. На свет появилась девочка весом 2300 г. Пациенток в Барнаул доставили сегодня утром.
В минздраве Алтайского края подчеркивают, что несмотря на погодные условия выездные бригады работают в режиме повышенной готовности. Они обеспечены всеми необходимыми медицинскими ресурсами (лекарствами и расходными материалами), проверена исправность санитарных автомобилей, имеется запас горюче-смазочных средств.
Комментарии
скорость доезда может немного удлиниться. Просим всех отнестись с пониманием
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Это когда пиццу заказал, то можно отнестись с пониманием. А когда ситуация неотложная, то какое может быть понимание?