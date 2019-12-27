Блогинг, робототехника, основы бизнеса: чем занять ребенка на зимних каникулах

Вам уже повезло быть родителем подростка? Сейчас он находится в самом противоречивом периоде своей жизни.

Уже не ребенок, но еще не взрослый. Он хочет быть независимым, но не знает, что делать с этой свободой.

Интересуется всем и ничем одновременно, не хочет углубляться в детали. Он хочет быть лучшим, но боится внимания и осуждения, поэтому любую проблему "решает" игрой в гаджетах. Ведь там он может быть лучшим, первым, самым сильным и если не получилось сразу – есть вторая или третья попытка.

Не всегда легко понять, о чем думает ваш ребенок, какие проблемы его волнуют. И еще очень сложно помочь ему с самоопределением.

Центр детских инноваций Next готов облегчить эту непростую для многих родителей задачу.

На новогодних каникулах 2020 года для ваших детей подготовлена разнообразная программа, где ребенок может выбрать и попробовать себя в абсолютно разных направлениях.

Юных техников приглашают попробовать себя в роли инженеров-робототехников. 5 и 8 января 2020 года можно собрать символ Нового года – мышку-робота, научить ее двигаться и "видеть" сыр, поучаствовать в мышиных бегах. Победителю гарантирован приз.

С 6 по 8 января для ребят 10-12 лет команда центра Next проведет интенсив по робототехнике. Дети узнают, как собрать самого быстрого и самого сильного робота, как стать инженером и программистом роботов. Будут проведены научные эксперименты и веселые заезды на скорость, а также робосумо. В честной борьбе юные создатели проверят, чей робот быстрее и сильнее.

Любителей компьютерных игр центр Next приглашает 5 и 6 января на интенсив, на котором можно будет самостоятельно создать свою первую игру, используя язык программирования Scratch. За два дня ребята придумают идею своей программы, научаться создавать и озвучивать игровых персонажей, использовать различные спецэффекты. У каждого получится своя неповторимая мини-игра.

Юные блогеры с 9 по 12 января научатся делать магические видео со спецэффектами: создадут своего двойника, сделают трюк с исчезновением, окажутся в мультипликационном фильме и многое другое. Также ребята познакомятся с основами видеосъемки, монтажа, актерского мастерства. А в один из дней станут настоящей съемочной командой и отправятся на выездную экскурсию для профессиональной съемки.

Результатом этого интенсива станут полученные навыки и четыре качественных видеоролика, каждый поучаствует в съемке сюжета и попробует на себе все роли: оператора, ведущего, сценариста, блогера, монтажера и режиссера.

Ваш ребенок мечтает стать бизнесменом, придумывает варианты заработка денег, хочет быть первым и лучшим, но не всегда знает как это сделать?

Команда центра Next с 10 по 12 января расскажет юным предпринимателям, как заработать свои первые деньги уже сегодня, прокачает необходимые навыки. Ребята проверят свои лидерские качества и способности организовать бизнес. Узнают способы продвижения, создадут свою первую рекламную кампанию.

Центр детских инноваций Next

г. Барнаул, ул. Шумакова, 17а, 1 этаж

пр-т Комсомольский, 80в, 3 этаж

Телефон: +7 (3852) 39-08-33

Сайт

ВКонтакте