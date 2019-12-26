На смену шторму в Алтайском крае придет 30-градусный мороз

Мощнейшая в году метель в Алтайском крае 27 декабря сменится морозом, следует из прогноза синоптиков краевого ЦГМС.
Наиболее холодно будет в северных районах – дневная температура там может опуститься до планки -23…-28°C. Наиболее теплая погода установится в предгорьях – от -8°C до -13°C. На остальной территории прогнозируется -13…-18°C.
Ночью ударит мороз. Метеорологи ожидают похолодание до -33°C. Немного теплее будет в южных районах – -21…-26°C.
В Барнауле днем воздух прогреется от -21°C до -23°C. Ночью будет холодно – от -28°C до -30°C.
Преимущественно без осадков. В предгорьях выпадет небольшой снег. По северу местами изморозь, на дорогах гололедица. Скорость ветра будет не выше 8 метров в секунду.
Комментарии
Ура! Ждём обещанных праздничных прорывов!
Кто-то тут писал про китайцев. Для них минус 20 уже в сущности невыживаемая погода. Они уезжают при такой температуре на родину.
В самом холодном Урумчи сейчас -5-10.
26.12.2019 19:04
- гость -
афобазол.
19:06, приходите завтра на китайский рынок и расскажите им это Они от смеха упадут.
26.12.2019 19:14
- гость -
Китайский рынок сломался еще в начале 10-х годов. Вы кому чешете?
А недавно писали, что на новый год будет комфортная погода
Через 3 дня снова потепление и снегопады