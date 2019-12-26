Томенко рассказал Путину о проблемах сельских территорий. Видео

Глава Алтайского края Виктор Томенко стал первым докладчиком на заседании Госсовета по вопросам сельхозпроизводства и развития села, которое прошло под председательством президента РФ Владимира Путина. Прямую трансляцию мероприятия ведет телеканал RT на своем youtube-канале.
Одним из акцентов в выступлении губернатора стали проблемы, которые сдерживают развитие агропромышленного комплекса.
"Несмотря на очевидные успехи, рост показателей производства, расширение мер господдержки, есть все же ряд проблем которые сдерживают динамику развития АПК. Среди них вопросы повышения эффективности использования сельскохозяйственных земель, оптимизация затрат на приобретение энергоресурсов, совершенствование налогообложения", — заявил Томенко.
Особое внимание он уделил проблемам сельских территорий.
"Село развивается, к сожалению, не так активно, как сам АПК, хотя во многом именно сохранение сельского уклада жизни выступает залогом дальнейшего развития аграрного производства", — констатировал губернатор.
По его словам, уровень жизни селян по-прежнему ниже, чем у горожан. Особенно выделяются населенные пункты с населением ниже 10 тысяч человек, которые составляют 87% от общего числа сельских населенных пунктов.
"Там недостаточно развита социальная, транспортная и инженерная инфраструктура, нет необходимых условий для развития предпринимательства. Такие сельские территории характеризуются, как правило, низким уровнем доступности и качества образовательных, жилищных, жилищно-коммунальных и социально-культурных услуг. В результате люди уезжают, а сельское население сокращается", — уточнил Томенко.
Он выразил уверенность, что эти проблемы можно решать, следуя госпрограмме по развитию сельских территорий, утвержденная в текущем году правительством РФ, в разработке которой активное участие принимали и регионы.
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