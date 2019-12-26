Голикова объяснила, почему 31 декабря не сделали выходным

Вице-премьер Татьяна Голикова ответила на вопрос журналиста, почему 31 декабря в этом году не сделали выходным, сообщает РИА Новости. По ее словам, соответствующее предложение поступило слишком поздно, когда уже нельзя было изменить календарь.
"Есть же определенные ограничения. Трудовое законодательство устанавливает сроки, за которые должно быть принято решение о выходном дне", — объяснила она.
Вопрос о выходном 31 декабря обсуждают уже около месяца. Некоторые регионы даже поддержали эту идею. Так, отдыхать в последний день года будут в Томской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Кировской, Ленинградской, Курганской областях, в Республике Алтай.
Алтайский край в этот список не попал. Жители региона даже забросали Instagram губернатора Виктора Томенко просьбами сделать 31 декабря выходным. Однако глава региона заявил, что не видит необходимости ломать устоявшиеся традиции, да и решать это вопрос, по его мнению, нужно было гораздо раньше, а не накануне Нового года.
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