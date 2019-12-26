СМИ: у Галины Волчек развилась атрофия мозга

У госпитализированной накануне актрисы и режиссера Галины Волчек начались осложнения, сообщает Mash.
По его информации, у 86-летней пациентки развилась атрофия мозга с энцефалопатией и начали отекать ноги. Ее дыхание поддерживает аппарат искусственной вентиляции легких. Врачи говорят об осложнениях на сердце и почках.
Ранее сообщалось, что причиной экстренной госпитализации Волчек стали проблемы с сердцем. В московском театре "Современник", где режиссер трудилась художественным руководителем, уточнили, что на самом деле ее положили в больницу с воспалением легких.
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