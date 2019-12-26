Видео с уборкой "невидимого снега" объяснили власти Владимира

Власти Владимира прокомментировали видеозапись, на которой трактор дорожников ночью движется по городской дороге и выполняет непонятные манипуляции с ковшом, сообщает РИА Новости.
Это было похоже на уборку снега, но его совсем не было. Многие посмеялись, а некоторые комментаторы даже предположили, что так "отмывают" бюджетные деньги на очистку улиц.
В пресс-службе городской администрации уточнили, что трактор действительно занимался уборкой. Только не снега, а грязи.
"Это обычная машина, которая оснащена так называемым навесным оборудованием, — пояснил пресс-секретарь мэрии Александр Карпилович. — И занималась она, естественно, не уборкой снега в его отсутствие, а уборкой проезжей части, убирала грязь вдоль бордюров".
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