Неизвестные подожгли могилу Децла

Мать знаменитого российского музыканта Кирилла Толмацкого (известен под псевдонимами Децл и Le Truk), который умер в этом году, пожаловалась на вандалов, которые подожгли могилу ее сына.
Как уточняет RT, от огня пострадал крест. По версии охранников кладбища, пожар мог случиться из-за непотушенной свечки.
Ирина Толмацкая уточнила, что собирается восстанавливать поврежденную могилу 27 декабря.
Напомним, артист скончался в возрасте 35 лет. Трагедия случилась после концерта в Ижевске.
Как следует из заключения следователей, гибель исполнителя наступила из-за острой сердечной недостаточности, которая стала следствием заболевания сердечно-сосудистой системы. Никаких телесных повреждений на теле рэпера не обнаружено.
Децл получил широкую известность в начале 2000-х годов после выхода альбома "Кто ты?". С тех пор он выпустил девять сольных альбомов. У него остались жена и сын.
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