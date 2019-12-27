Прокурор Анатолий Богданчиков вернулся работать на Алтай

Анатолий Богданчиков, много лет трудившийся в Алтайском крае, назначен прокурором Республики Алтай. Срок полномочий составит пять лет. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
Богданчиков большую часть своей карьеры строил в Алтайском крае. С мая 1995 года он работал на должностях следователя прокуратуры Октябрьского района Барнаула, прокурора отдела следственного управления прокуратуры края, прокурора Калманского и Локтевского районов края.
В сентябре 2004 года был назначен на должность прокурора Ленинского района краевой столицы, а в 2007 году возглавил надзорное ведомство Барнаула. До лета 2016 года работал первым заместителем прокурора Алтайского края, а затем получил должность прокурора Ставрополья.
В 2019 году он оставил эту должность. Заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин объяснил такое решение плановой ротацией Генеральной прокуратуры России.
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