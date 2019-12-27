РПЦ изменила правила крещения младенцев

Права россиян во время крещения новорожденных расширены, следует из журналов заседания Синода на сайте Русской православной церкви.
Если раньше наречение церковным именем осуществлялось священниками по святцам, то теперь у родителей будет возможность самостоятельно выбрать имя, которое наиболее похоже на имя, данное при рождении. При этом оно может быть в национальном звучании (например, не Иоанн, а Джон).
"Изучив проблематику вопроса, комиссия пришла к выводу, что сложившаяся в Русской Православной Церкви традиция наречения имени по святцам не всегда учитывает многообразие практик и традиций, сложившихся в других Поместных Православных Церквах, в том числе в связи с тем, что месяцеслов Русской Православной Церкви не содержит имен всех святых, прославленных Поместными Православными Церквами", — аргументировал Синод.
Однако при выборе есть и ограничения. Имя может быть дано при условии, что его носил святой, почитаемый в любой из Поместных Православных Церквей. Если данное при рождении имя этому не соответствует, то родителям рекомендуют выбрать любое другое из православного месяцеслова, желательно созвучное с гражданским именем.
Комментарии
При этом оно может быть в национальном звучании (например, не Иоанн, а Джон).
О...ть. А следующий этап - венчание однополых браков.