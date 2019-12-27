Фантастически нарядная. Фотопрогулка по новогодней Москве

Фото: Олеся Пастухова/amic
Предновогодняя Москва поражает воображение. Вечером кажется, каждая улица превратилась в особый сказочный мир. Елки вверх ногами и в виде платьев на манекенах, вместо новогодних игрушек – цветы. И везде гирлянды и яркие инсталляции. Сибиряков удивляет еще и полное отсутствие снега. Впрочем, это не мешает наслаждаться предновогодней сказкой.
Кстати, в этом году ГУМ украшен в космической тематике, а на елках много украшений в виде персонажей телепередачи "Спокойной ночи малыши": в этом году ей исполнилось 55 лет. И так москвичи выражают свою любовь к Степашке, Хрюше и другим героям передачи.
Комментарии
А мы тоже на Новый год красивую свечку зажжем. Ненадолго, чтобы на следующий осталась.