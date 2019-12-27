56 аналогов снюса выявили в алтайских аптеках при рейде

В региональном Роспотребнадзоре подвели итоги рейда против снюса и его аналогов, который состоялся при участии специалистов ведомства 24 декабря в Горно-Алтайске.
В общей сложности участники мероприятия проверили шесть аптек. В половине из них обнаружили бестабачную никотиносодержащую продукцию без документов, подтверждающих ее безопасность.
"В результате рейда контролеры изъяли из оборота 26 единиц опасной продукции, еще 30 упаковок уничтожено предпринимателем в присутствии проверяющих", – констатировали в Роспотребнадзоре.
Примечательно, что в остальных трех аптеках признались, что перестали продавать соответствующую никотиносодержащую продукцию после аналогичных рейдов и сообщений в СМИ о том, что теперь это незаконно.
Пресс-служба Роспотребнадзора напоминает, что о фактах торговли снюсом и его аналогами можно сообщить по телефону: 8 (38822) 64-2-41.
Ранее глава Республики Алтай Олег Хорохордин поручил руководителю регионального Роспотребнадзора Леониду Щучинову организовать рейды по торговым точкам.
Комментарии
Что-то я сомневаюсь, что в аптеках снюсом торговали. Скорее всего речь идёт о никотиновых пластырях.