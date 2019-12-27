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Названа причина смерти Галины Волчек

, ИА "Амител"
Народная артистка СССР скончалась в результате отеков головного мозга и легких
Галина Волчек / Фото: московский театр 'Современник'

Галина Волчек / Фото: московский театр "Современник"

Врачи объявили предварительную причину смерти народной артистки СССР, художественного руководителя московского театра "Современник" Галины Волчек, сообщает Mash. Она ушла из жизни в возрасте 86 лет.

По информации медиков, к фатальным последствиям привели отеки легких и головного мозга. Незадолго до смерти у нее стали отказывать органы.

Ранее актрису и режиссера госпитализировали в реанимацию с подозрением на воспаление легких. СМИ сообщали, что ее жизнь поддерживал аппарат искусственной вентиляции легких.

"Галина Борисовна отдала себя "Современнику" целиком. Благодаря ее невероятному дару – и художническому, и человеческому – каждый из артистов и зрителей "Современника" чувствовал тепло, силу, защиту. Это отношение к человеку – во всех спектаклях Волчек. Это было и в каждом ее поступке. Мы по праву называли ее "мамой". И теперь мы осиротели", – прокомментировали смерть артистки в возглавляемом ею театре.

Галину Волчек похоронят на Новодевичьем кладбище. Церемония погребения пройдет в воскресенье, 29 декабря. Гражданская панихида начнется в "Современнике" в 11:00.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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