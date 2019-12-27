Студенты создали леденцы от простуды из алтайских трав

Студенты Горно-Алтайского государственного университета представили свою новейшую разработку под названием "Леденцы противопростудные", сообщает пресс-служба вуза.
Продукт создали Валентина Бояринцева, Ангелина Макарюк и Никита Манченко, использовав для этого лекарственные растения Алтая.
Леденцы различны по вкусу и окраске. Для этого введены несколько добавок: экстракты листьев крапивы, мяты, плодов шиповника и прополиса, а также облепиховый концентрированный сок.
"Указанный продукт является полностью натуральным, он получен с использованием растительных экстрактов лекарственных растений Горного Алтая", – рассказала научный руководитель группы Галина Ларина.
По ее словам, студенты проделали огромный объем научно-исследовательской работы. Они вычислили антиоксидантную активность растительных экстрактов и использовали ультразвуковые технологии при переработке растительного сырья.
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