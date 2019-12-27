Росстат дал прогноз, сколько останется россиян к 2036 году

Росстат рассчитал, сколько людей будет жить в России через 16 лет, сообщает РИА "Новости".
Согласно усредненному прогнозу специалистов ведомства, убыль населения страны продолжится. Со 146,7 млн человек в 2020-м число россиян упадет до 143 млн, полагают аналитики.
По их оценкам, даже миграционный прирост не сможет компенсировать естественную убыль населения, которая увеличится почти до 400 тысяч человек в год. При этом средняя продолжительность жизни россиян вырастет с 73 лет в 2020 году до 79 лет в 2035-м.
Низкий прогноз предполагает, что граждан РФ останется и вовсе 134,2 млн, в то время как высокий предусматривает рост до 150,1 млн людей.
Ранее стало известно, что естественная убыль населения России в 2019 году будет рекордной за 11 лет. По данным Росстата, за 10 месяцев в стране умерло на 259,6 тысячи человек больше, чем родилось. Выше этот показатель был только в 2008 году, тогда разница была в 362 тысячи человек.
Комментарии
При этом средняя продолжительность жизни россиян вырастет с 73 лет в 2020 году до 79 лет в 2035-м.
с нетерпением ждем повышения пенсионного возраста до 70/65 лет
готовы отнестись к этому с пониманием...
естественная убыль населения России в 2019 году будет рекордной за 11 лет
закономерный итог экономической политики ввп...
И большинство росиян будет из южных республик?
кто является гарантом этой ситуации мы все прекрасно знаем
геноцид на лицо
"закономерный итог экономической политики ввп..."
Какое отношение ВВП имеет к количеству женщин в возрасте 20-30 лет? Коэффициент рождаемости растет, просто некому рожать. Как он должен их увеличить? Вопросы к революциям, войнам, особенно к 90-м.
Чувак, ты больной на голову или просто за деньги чушь топишь.
Будут роботы .
Сказочный убивает страну!
Ребят, я тоже не особо доволен нынешней ситуацией, но в данном конкретном случае:это общемировая тенденция. Белые в принципе вымирают. В недоразвитых обществах, где медицина и уровень жизни стремится к нулю, по-прежнему, рожают много.
Вопросы к революциям...
неуж-то и сюда Владимир Ильич атомную бомбу заложил....
Коммуняки во всем виноваты! Они каждый год снижали плату на коммуналку, и грозились ее совсем отменить! У них все банки принадлежали Государству, а честные чиновники не могли себе даже виллу в Италии купить! Сталин клятый виноват! Не мог своих детей даже в Гарварде выучить! Зато сейчас как хорошо: подкопил денег и уехал в Англию на ПМЖ. Людишки понять никак не могут что чем им меньше, тем они богатее. Им столько нефти и газа принадлежит.... А нет, друг говорит что не принадлежит - всю Силу Сибири в Китай продали.